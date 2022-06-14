Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 01:05

Хотим как то с зарплаты рыбу взять, говорят, где то на затобольской трассе..

Как то же попасть надо туда..

На форель смотрел смотрел во французском центре, что то дороговато показалось..