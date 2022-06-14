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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 161 из 161«1...159160161
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.06.22 - 00:45
#2401
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Ну и ставим на 25 минут все это дело..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.06.22 - 01:05
#2402
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Хотим как то с зарплаты рыбу взять, говорят, где то на затобольской трассе..
Как то же попасть надо туда..
На форель смотрел смотрел во французском центре, что то дороговато показалось..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.06.22 - 01:09
#2403
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А вот и хлебушек..
Гарячий еще..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.06.22 - 01:15
#2404
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Ну вот и Амиркина порция здоровой пищи, но наверное не вкусной..
Посмотрим, как поест..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.06.22 - 22:41
#2405
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Блин Марик, только хотел похвалить, ан нет. Грушевый хот из под стола, но видно. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 12:31
#2406
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Цитата:
Эл-починно:
Блин Марик, только хотел похвалить, ан нет. Грушевый хот из под стола, но

Ну так сейчас у нас это дорогущий напиток.
Стоит уже как спрайт или кока кола..
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Икар
* Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.06.22 - 12:43
#2407
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'Код:
'
У нас Макдональдс хозяина сменил, теперь зеленый стал и название -Вкусено и точка- , надеюсь теперь и в у возле меня в Краснодаре здание на углу северной - красной оживет, а то стоит скучает запыленное )))  :-)  :-)  :-)


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
14351








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 12:48


#2408 




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Цитата:
Икар:
У нас Макдональдс хозяина сменил

Вроде люди довольные оттуда идут


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
14351








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 12:49


#2409 




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Цитата:
Икар:
Макдональдс

Хотим как то в Макдак сходить.
Уж больно реклама хорошая идет с России по всему интернету


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Икар


* Икар







(Пользователи)




Откуда: 
Краснодар
Регистрация: 
07.04.12
Сообщений: 
4618








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 12:55


#2410 




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Цитата:
Хотим как то в Макдак сходить. Уж больно реклама хорошая идет с России по всему интернету  Источник: 

Может Гогу с собой взять, я так понял он или моковской или и в районе российской  и 1 мая живет ))) :lol:  :lol:  :lol:


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
14351








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 12:57


#2411 




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Цитата:
Икар:
Может Гогу с собой взять, я так

Вот это правильно, он с удовольствием конечно пойдет.


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Икар


* Икар







(Пользователи)




Откуда: 
Краснодар
Регистрация: 
07.04.12
Сообщений: 
4618








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 12:59


#2412 




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Цитата:
Вот это правильно, он с удовольствием конечно пойдет.  Источник: 

Хоть нормально город ему покажу, а не с она трамвайчика , которорый до петра метальникова протянули  и он теперь там на него садится))) :lol:  :lol:  :lol:


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
14351








  Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 13:14


#2413 




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Цитата:
Икар:
Хоть нормально город ему покажу

Как то он меня приглашал на арену игры Тобол, я не смог пойти.
Думаю ему понравится.


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Икар


* Икар







(Пользователи)




Откуда: 
Краснодар
Регистрация: 
07.04.12
Сообщений: 
4618








 Всякая всячина обо всем и обо всех.


Отправлено: 15.06.22 - 13:19


#2414 






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