Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+24°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Смогло ли правительство сдержать инфляцию
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44461
Смогло ли правительство сдержать инфляцию
Отправлено: 15.06.22 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К концу года рост инфляции может составить 15%. Сейчас она превышает прошлогодние показатели, заявил глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов. По его словам, цены вырастут на непродовольственные товары, коммунальные и другие услуги. Продукты уже подорожали на 19%.
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Re: Смогло ли правительство сдержать инфляцию
Отправлено: 15.06.22 - 11:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас практически нет производства

Заметили все-таки)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8684
Re: Смогло ли правительство сдержать инфляцию
Отправлено: 15.06.22 - 11:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы звонят,жалуются,говорят всё подорожало,з/п не повышали уже года 2,хотя раньше стабильно понемногу поднимали.
Вот выслали фото гуся ,подорожал в три раза ,на наши 32000тнг,говорят для них это очень дорого.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15336
Смогло ли правительство сдержать инфляцию
Отправлено: 15.06.22 - 11:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот выслали фото гуся ,подорожал в три раза ,на наши 32000тнг,говорят для них это очень дорого.

У немцев ещё есть заскоки по тому как содержалась птица. Если она содержалась "гуманно", свободно (соответственно, на одной и той же площади можно содержать меньше птиц), то она будет стоить ощутимо дороже чем те которые содержаться в клетках.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8684
Смогло ли правительство сдержать инфляцию
Отправлено: 15.06.22 - 11:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У немцев ещё есть заскоки по тому как содержалась птица

Это нет тот случай,они такую же птицу и раньше брали ,в разы дешевле была.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS