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≡ Подрядчики или власть? Кто ответит за яму на дороге в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44461
Подрядчики или власть? Кто ответит за яму на дороге в Костанае?
Отправлено: 15.06.22 - 11:31
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Угол Баймагамбетова - Шипина. Реставрация канализационного коллектора. Раскопали асфальт и бросили. Ямы с каждым дождем всё глубже. Скоро и на внедорожнике не проехать. По всей улице провалы. Периодически стоит вонь из коллектора. Icomek регистрирует обращения и ни ответа, ни привета.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1241
Re: Подрядчики или власть? Кто ответит за яму на дороге в...
Отправлено: 15.06.22 - 11:31
#1
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Там на Шипина этот коллектор несколько лет ковыряли и зимой и летом и так не довели до конца или наоборот привели к концу. Видно никакого контроля со стороны властей. Есть же качество приёмки, сроки выполнения, тут этого не было.
А ещё хотелось бы сказать про 2 переезда на Узкоколейной - Доненбаевой, там же капец какие ямы. Никто их не ремонтирует и не собирается делать. Так сказать лицо города, человек въезжает в город и вот, такие бурбасы. И сама Узкоколейная тоже сама вся в трещинах, едешь как по стиральной доске.
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