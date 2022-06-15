Re: Подрядчики или власть? Кто ответит за яму на дороге в...

Отправлено: - 11:31

Там на Шипина этот коллектор несколько лет ковыряли и зимой и летом и так не довели до конца или наоборот привели к концу. Видно никакого контроля со стороны властей. Есть же качество приёмки, сроки выполнения, тут этого не было.

А ещё хотелось бы сказать про 2 переезда на Узкоколейной - Доненбаевой, там же капец какие ямы. Никто их не ремонтирует и не собирается делать. Так сказать лицо города, человек въезжает в город и вот, такие бурбасы. И сама Узкоколейная тоже сама вся в трещинах, едешь как по стиральной доске.