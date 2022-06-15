Отправлено: - 11:23

maxsaf:

Это какие например?)

maxsaf:

Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )

111:

много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине,

Цитата:Американские,европейские,японские,австралийские)Они же не участники войны да?Цитата:Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария)Цитата:Не,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды