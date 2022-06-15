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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:17
Цитата:
Это какие например?)
abaika95:
Только нейтральные источники)
Только нейтральные источники)
Это какие например?)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:19
Цитата:
Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )
abaika95:
Есть вариант вообще не публиковать копипасту
Есть вариант вообще не публиковать копипасту
Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14341
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:20
Цитата:
Считаю это правильным.
Так как Россия наш партнер и союзник и тут очень много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине, и предлагаю цитировать только оригиналы ток шоу Соловьева, новости Симоньян и остальных патриотов.
А кто посмеет критиковать российскую власть и конкретно Владимира Владимировича Путина, тому пришить срок за дискредитацию российской армии или назначить соответствующий штраф.
Victor Yang:
бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить
бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить
Считаю это правильным.
Так как Россия наш партнер и союзник и тут очень много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине, и предлагаю цитировать только оригиналы ток шоу Соловьева, новости Симоньян и остальных патриотов.
А кто посмеет критиковать российскую власть и конкретно Владимира Владимировича Путина, тому пришить срок за дискредитацию российской армии или назначить соответствующий штраф.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:20
Цитата:
Все кому интересно - читают новости по теме. В сообщениях в НГ дублировать совершенно бессмысленно. А что-то фундаментально важное НГ сделает новостью.
[Исправлено: Victor Yang, 15.06.2022 - 11:23]
maxsaf:
есть ссылка на источник - пусть публикуют. Нету ссылки (одна бабка сказала) - удалять.
есть ссылка на источник - пусть публикуют. Нету ссылки (одна бабка сказала) - удалять.
Все кому интересно - читают новости по теме. В сообщениях в НГ дублировать совершенно бессмысленно. А что-то фундаментально важное НГ сделает новостью.
[Исправлено: Victor Yang, 15.06.2022 - 11:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12620
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:23
Цитата:
Американские,европейские,японские,австралийские)
Они же не участники войны да?Цитата:
Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария)
Цитата:
Не,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды
maxsaf:
Это какие например?)
Это какие например?)
Американские,европейские,японские,австралийские)
Они же не участники войны да?Цитата:
maxsaf:
Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )
Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )
Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария)
Цитата:
111:
много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине,
много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине,
Не,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:28
Цитата:
Это типа нейтрального Марусича?))
Цитата:
Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников.
abaika95:
Американские
Американские
Это типа нейтрального Марусича?))
Цитата:
abaika95:
Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария) Цитата:
Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария) Цитата:
Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:30
Цитата:
...в том числе и из российских источников.
abaika95:
,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды
,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды
...в том числе и из российских источников.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:36
Цитата:
Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать:
Цитата:
Victor Yang:
...в том числе и из российских источников.
...в том числе и из российских источников.
Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать:
Цитата:
Статья 20
Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.
Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.
Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.
Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12620
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:47
Цитата:
Он не СМИ как и вы в Канаде)
Цитата:
Стрелкова очень трудно заподозрить не в пророссийской позиции)
Цитата:
А причем тут конституция и форум нг?
maxsaf:
Это типа нейтрального Марусича?)
Это типа нейтрального Марусича?)
Он не СМИ как и вы в Канаде)
Цитата:
maxsaf:
Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников
Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников
Стрелкова очень трудно заподозрить не в пророссийской позиции)
Цитата:
maxsaf:
Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать: Цитата: Статья 20
Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать: Цитата: Статья 20
А причем тут конституция и форум нг?
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