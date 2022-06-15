Отправлено: - 11:29

Добринцофф:

Вот выслали фото гуся ,подорожал в три раза ,на наши 32000тнг,говорят для них это очень дорого.

Цитата:У немцев ещё есть заскоки по тому как содержалась птица. Если она содержалась "гуманно", свободно (соответственно, на одной и той же площади можно содержать меньше птиц), то она будет стоить ощутимо дороже чем те которые содержаться в клетках.