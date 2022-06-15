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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:17
#4611
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Цитата:
abaika95:
Только нейтральные источники)

Это какие например?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:19
#4612
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Цитата:
abaika95:
Есть вариант вообще не публиковать копипасту

Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14341
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:20
#4613
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Цитата:
Victor Yang:
бы предложил редакции ВРЕМЕННО ограничить

Считаю это правильным.
Так как Россия наш партнер и союзник и тут очень много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине, и предлагаю цитировать только оригиналы ток шоу Соловьева, новости Симоньян и остальных патриотов.
А кто посмеет критиковать российскую власть и конкретно Владимира Владимировича Путина, тому пришить срок за дискредитацию российской армии или назначить соответствующий штраф.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15336
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:20
#4614
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Цитата:
maxsaf:
есть ссылка на источник - пусть публикуют. Нету ссылки (одна бабка сказала) - удалять.

Все кому интересно - читают новости по теме. В сообщениях в НГ дублировать совершенно бессмысленно. А что-то фундаментально важное НГ сделает новостью.

[Исправлено: Victor Yang, 15.06.2022 - 11:23]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12620
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:23
#4615
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Цитата:
maxsaf:
Это какие например?)

Американские,европейские,японские,австралийские)
Они же не участники войны да?Цитата:
maxsaf:
Есть еще лучше вариант: публиковать победы Украины только с российских источников, а победы России - только с украинских )) тогда это уже будут реально неоспоримые, факты признанные обеими сторонами )

Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария)
Цитата:
111:
много россиян, предлагаю полностью закрыть как и там в России, всю негативную информацию о специальной военной операции в Украине,

Не,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:28
#4616
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Цитата:
abaika95:
Американские

Это типа нейтрального Марусича?))

Цитата:
abaika95:
Тогда с российской стороны предлагаю Стрелкова а с украинской шария) Цитата:

Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15336
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:30
#4617
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Цитата:
abaika95:
,йанг как раз хочет поумерить пыл копипастников которые залили форум текстами из российской пропаганды

...в том числе и из российских источников.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:36
#4618
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Цитата:
Victor Yang:
...в том числе и из российских источников.

Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать:
Цитата:
Статья 20

Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.
Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12620
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.06.22 - 11:47
#4619
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Цитата:
maxsaf:
Это типа нейтрального Марусича?)

Он не СМИ как и вы в Канаде)
Цитата:
maxsaf:
Уточню: украинские победы из пророссийских источников, ну и соответственно российские победы - из проукраинских источников

Стрелкова очень трудно заподозрить не в пророссийской позиции)
Цитата:
maxsaf:
Ваше пожелание надо как-то с конституции согласовать: Цитата: Статья 20

А причем тут конституция и форум нг?
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