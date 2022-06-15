Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+24°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44461
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная история намечается)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
997
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую,после референдума поехал защиты просить. Понятно же что всё решает дед Вова. И если надо и порешает :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
И если надо и порешает

Как? Старую конституцию вернет?))
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
727
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось.

А вот это настораживает
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
997
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Старую конституцию вернет?

Бери выше ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Бери выше

Свою предложит? :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12620
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось. А вот это настораживает

Чем настораживает?
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию с днём независимости от себя?
Вон пенсионер который якобы ни на что не влияет съездил и лично поздравил Путина а официально Казахстану пофиг)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12620
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:18
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Вангую,после референдума поехал защиты просить.

От кого? От токаева?
А Токаев выпустил пенсионера плести сети против себя?)
Открою секрет
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников
Тут же человек разъезжает по всем странам,веселится и общается) причем возвращается обратно в страну откуда его свергли а не сбегает)
Вот она Настоящая степная демократия)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:22
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников

А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5330
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:22
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власть для политика, как сцена для артиста, как наркотик, трудно отвыкаешь, но тяга есть всегда.
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12620
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:24
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))

Можно,уточняйте)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:30
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Можно,уточняйте)

Хорошо, вопрос вам уточнительный, кто какой по номеру диктатор у вас в кз?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16862
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:39
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию

Это что-то новое. :lol:
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
52
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:42
#14
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS