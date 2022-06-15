Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44461
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана.
Читать новость
Читать новость
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:33
Интересная история намечается)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 997
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:36
Вангую,после референдума поехал защиты просить. Понятно же что всё решает дед Вова. И если надо и порешает
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 10:45
Цитата:
Как? Старую конституцию вернет?))
Сабыр:
И если надо и порешает
И если надо и порешает
Как? Старую конституцию вернет?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 727
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 10:56
Цитата:
А вот это настораживает
Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось.
А вот это настораживает
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 997
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:03
Цитата:
Бери выше
maxsaf:
Старую конституцию вернет?
Старую конституцию вернет?
Бери выше
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:04
Цитата:
Свою предложит?
Сабыр:
Бери выше
Бери выше
Свою предложит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12620
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:15
Цитата:
Чем настораживает?
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию с днём независимости от себя?
Вон пенсионер который якобы ни на что не влияет съездил и лично поздравил Путина а официально Казахстану пофиг)
lavprof:
Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось. А вот это настораживает
Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось. А вот это настораживает
Чем настораживает?
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию с днём независимости от себя?
Вон пенсионер который якобы ни на что не влияет съездил и лично поздравил Путина а официально Казахстану пофиг)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12620
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:18
Цитата:
От кого? От токаева?
А Токаев выпустил пенсионера плести сети против себя?)
Открою секрет
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников
Тут же человек разъезжает по всем странам,веселится и общается) причем возвращается обратно в страну откуда его свергли а не сбегает)
Вот она Настоящая степная демократия)
Сабыр:
Вангую,после референдума поехал защиты просить.
Вангую,после референдума поехал защиты просить.
От кого? От токаева?
А Токаев выпустил пенсионера плести сети против себя?)
Открою секрет
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников
Тут же человек разъезжает по всем странам,веселится и общается) причем возвращается обратно в страну откуда его свергли а не сбегает)
Вот она Настоящая степная демократия)
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:22
Цитата:
А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))
abaika95:
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников
Когда один диктатор свергает другого,первого диктатора либо ликвидируют либо содют либо держат под домашним арестом чтобы тот не смог собрать сторонников
А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5330
Re: Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев...
Отправлено: 15.06.22 - 11:22
Власть для политика, как сцена для артиста, как наркотик, трудно отвыкаешь, но тяга есть всегда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12620
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:24
Цитата:
Можно,уточняйте)
maxsaf:
А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))
А кто у вас первый диктатор и кто второй, можно уточнить?))
Можно,уточняйте)
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:30
Цитата:
Хорошо, вопрос вам уточнительный, кто какой по номеру диктатор у вас в кз?
abaika95:
Можно,уточняйте)
Можно,уточняйте)
Хорошо, вопрос вам уточнительный, кто какой по номеру диктатор у вас в кз?
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:39
Цитата:
Это что-то новое.
abaika95:
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию
Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию
Это что-то новое.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 52
Глава МИД Казахстана заявил, что «не знает», о чём Назарбаев говорил с Путиным в Москве
Отправлено: 15.06.22 - 11:42
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать