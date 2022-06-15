Отправлено: - 11:15

lavprof:

Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось. А вот это настораживает

Цитата:Чем настораживает?Почему Казахстан должен поздравлять свою бывшую колонию с днём независимости от себя?Вон пенсионер который якобы ни на что не влияет съездил и лично поздравил Путина а официально Казахстану пофиг)