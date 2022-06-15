Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 06:41

Рамзан Кадыров: Обстрел рынка Донецка не мог быть случайным. Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка. Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны. Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей. Ну а ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения НАТОвских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко.