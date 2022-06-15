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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 06:22
#901
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Американский военный аналитик Скотт Риттер: Эта война не завершится, пока российский флаг не будет развеваться над Одессой. Россия не забывает и не прощает! Украина заплатит свою цену за сожженных в Доме профсоюзов и за потопленный флагманский корабль!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 06:41
#902
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Рамзан Кадыров: Обстрел рынка Донецка не мог быть случайным. Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка. Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны. Мы получаем очевидное подтверждение того, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, но и средства массовой информации, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей. Ну а ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения НАТОвских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко.
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