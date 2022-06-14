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Новый министр привел в пример Халка и Железного человека, говоря о популяризации науки
Новый министр привел в пример Халка и Железного человека, говоря о популяризации науки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44457
Новый министр привел в пример Халка и Железного человека, говоря о популяризации науки
Отправлено: 14.06.22 - 13:54
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что планирует популяризировать науку в Казахстане. Говоря об этом направлении, глава нового ведомства привел в пример персонажей Marvel.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8574
Re: Новый министр привел в пример Халка и Железного человека,...
Отправлено: 14.06.22 - 13:54
Чего можно ждать от министра науки и высшего образования, когда его дети свалили на кипр грызть гранит науки?
О месте учебы детей нового члена правительства расспросили журналисты после заседания правительства.
"26 июня они приезжают обратно в Казахстан. Я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь наконец-то. С нетерпением их жду. Есть три причины: первое, это медицинское состояние супруги и детей моих. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. - Прим.) в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату (на Кипре). Но не переживайте. Я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан", - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.
Саясата Нурбека также спросили, связано ли возвращение его детей в Казахстан с назначением на пост министра. "Министром я стал всего день назад. За день, наверное, невозможно что-то поменять - ни в личном состоянии, ни тем более в системе образования и науки. Возвращаются они в обычную школу. Тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей. Очень благодарю, что детально отслеживаете мою личную жизнь и переживаете", - заключил министр науки и высшего образования.
О месте учебы детей нового члена правительства расспросили журналисты после заседания правительства.
"26 июня они приезжают обратно в Казахстан. Я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь наконец-то. С нетерпением их жду. Есть три причины: первое, это медицинское состояние супруги и детей моих. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. - Прим.) в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату (на Кипре). Но не переживайте. Я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан", - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.
Саясата Нурбека также спросили, связано ли возвращение его детей в Казахстан с назначением на пост министра. "Министром я стал всего день назад. За день, наверное, невозможно что-то поменять - ни в личном состоянии, ни тем более в системе образования и науки. Возвращаются они в обычную школу. Тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей. Очень благодарю, что детально отслеживаете мою личную жизнь и переживаете", - заключил министр науки и высшего образования.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Re: Новый министр привел в пример Халка и Железного человека,...
Отправлено: 14.06.22 - 13:54
Цитата:
Хороший пример привел министр
Если хочешь что-то популязировать сделай это модным,вон как в 19 году министерство туризма сделали модным посещение Казахстана что к нам теперь россияне поперли стаями))
А в США модно быть учёным из кремниевой долины
Маск,Джобс,Цукерберг про них фильмы снимают они на обложках журналов как рок звёзды
Посмотрите на все фильмы Marvel. Брюс Бэннер - Халк - ученый, Тони Старк - ученый, все герои - ученые. Мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает и улучшает мир, и нашу страну", - заключил глава нового министерства.
Хороший пример привел министр
Если хочешь что-то популязировать сделай это модным,вон как в 19 году министерство туризма сделали модным посещение Казахстана что к нам теперь россияне поперли стаями))
А в США модно быть учёным из кремниевой долины
Маск,Джобс,Цукерберг про них фильмы снимают они на обложках журналов как рок звёзды
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16850
Re: Новый министр привел в пример Халка и Железного человека,...
Отправлено: 14.06.22 - 20:17
Цитата:
Если хочешь популизировать - даже помощником министра быть не обязательно, достаточно достичь высот форумного психолога
abaika95:
Хороший пример привел министр Если хочешь что-то популязировать сделай это
Хороший пример привел министр Если хочешь что-то популязировать сделай это
Если хочешь популизировать - даже помощником министра быть не обязательно, достаточно достичь высот форумного психолога
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1364
Re: Новый министр привел в пример Халка и Железного человека,...
Отправлено: 15.06.22 - 00:32
Цитата:
Фрейд крутится в могиле от таких очепяток!
Цитата:
И кто же тогда ввёл в моду на коменты на форуме НГ?
Цитата:
А графическим символом сего, можно взять маленького пушистого северного зверька! Он тут как раз, в тему!
abaika95:
Если хочешь что-то популязировать
Если хочешь что-то популязировать
Фрейд крутится в могиле от таких очепяток!
Цитата:
abaika95:
А в США модно быть учёным из кремниевой долины
А в США модно быть учёным из кремниевой долины
И кто же тогда ввёл в моду на коменты на форуме НГ?
Цитата:
Посмотрите на все фильмы Marvel. Брюс Бэннер - Халк - ученый, Тони Старк - ученый, все герои - ученые. Мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает и улучшает мир, и нашу страну", - заключил глава нового министерства.
А графическим символом сего, можно взять маленького пушистого северного зверька! Он тут как раз, в тему!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1364
Re: Новый министр привел в пример Халка и Железного человека,...
Отправлено: 15.06.22 - 00:51
Цитата:
Воля ваша, но реально маленький пушистый зверёк, что подобный крендель будет рулить образованием страны...
РС может ему в детстве мультиков не хватало, и он в ëм так и остался до сих пор!?
Посмотрите на все фильмы Marvel. Брюс Бэннер - Халк - ученый, Тони Старк - ученый, все герои - ученые. Мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает и улучшает мир, и нашу страну", - заключил глава нового министерства.
Воля ваша, но реально маленький пушистый зверёк, что подобный крендель будет рулить образованием страны...
РС может ему в детстве мультиков не хватало, и он в ëм так и остался до сих пор!?
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