Отправлено: - 20:52

Наша газета:

Ну а чтобы не допустить перегрузки электросетей, гендиректор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ посоветовал руководителям кафе и ресторанов, где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 17:53]

Пока весь мир думал, что заземляющий контур носит по правилам эксплуатации электроустановок потребителей во всех странах защитные функции, в кОстанайском предприятии кажется ФофанФайт, (точно не могу перевести абракадабру их гениального названия) изюбрели новую функцию.Внимание! Открытие века перед вами:Цитата:То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!Называется я фигею дорогая редахция!Немедленно узнайте, пока талибанский агент на этом форуме не уволок открытие в своей чалме, как глубоко по мнению автора открытия нужно закапывать контур заземления, чтоб он стал экономить и недопускать перегрузок!