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≡ Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44457
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
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- На магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12333
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 20:52
#15
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Пока весь мир думал, что заземляющий контур носит по правилам эксплуатации электроустановок потребителей во всех странах защитные функции, в кОстанайском предприятии кажется ФофанФайт, (точно не могу перевести абракадабру их гениального названия) изюбрели новую функцию.

Внимание! Открытие века перед вами:
Цитата:
Наша газета:
Ну а чтобы не допустить перегрузки электросетей, гендиректор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ посоветовал руководителям кафе и ресторанов, где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.


То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!

Называется я фигею дорогая редахция!

Немедленно узнайте, пока талибанский агент на этом форуме не уволок открытие в своей чалме, как глубоко по мнению автора открытия нужно закапывать контур заземления, чтоб он стал экономить и недопускать перегрузок! :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 17:53]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12333
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:03
#16
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На всякий случай приведу резко устаревшие сведения о контуре заземления!
Прямо сегодня таки они ушли в историю в связи с новым открытием в кОстанае.

Для чего нужен контур заземления? Зачем нужно заземление, в том числе в доме?
Пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами.
Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который дотронется до такого прибора, получит удар током.

В электротехнике при помощи заземления, ещё недавно до великого кОстанайского открытия, защишали от опасного действия электрического тока путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.

Но сегодня точно эти сведения устарели!
:lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:10
#17
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Цитата:
Серый волк:
путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.

В нормально заземленном приборе если фаза коснется корпуса до начала эксплуатации, то скорее всего сгорит пред или выбьет автомат, поэтому там вообще никакого напряжения не будет. Если же фаза коснется корпуса во время эксплуатации, то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:14
#18
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Цитата:
maxsaf:
то тут согласен - немножко все таки тряхнет.

И опять таки сгорит предохранитель или выбьет автомат. Но это только если проводка согласно ПТБ и ТЭ проложена и подключена к приборам электропотребления. Хотя бытовое эл. снабжение, не мой конёк. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:15
#19
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Цитата:
Серый волк:
То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!

Этот момент тоже не совсем понятен, что он имел ввиду.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12333
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:43
#20
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Цитата:
maxsaf: Если же фаза коснется корпуса во время эксплуатации, то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
У любого автомата есть время отключения при замыкании на корпус или ноль.
Оно небольшое, но так как система механическая, то время есть.
В это время ток будет протекать по цепи фазный провод - заземляющий проводник - контур заземления - земля. Эта цепь имеет свои сопротивления на каждом участке. И закон Ома в помощь + ПУЭ ПТЭЭП ПТБ.
По этой причине в правилах правильная формулировка про снижение напряжения прикосновения.

Но к нашему великому открытию это не имеет никакого отношения.

Очень бы хотелось узнать по какой цепи протекает ток когда заземление предотвращает перегрузки целой электросети, может быть у них есть там Старик Хоттабыч? :lol: :lol:

Если вдруг футболизды Тобобола начнут подряд выигрывать у Аргентин и Бразилий, то точно он!
:lol:



[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 20:42]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12333
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:48
#21
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Поймал однажды в синем море
Хоттабыч - рыбку золотую,
- Ну что, старик, - сказала рыбка,
Давай, загадывай желанья!

Зажег он газовую плитку,
Достал картошку молодую,
И, загадал, - Очистись быстро
От чешуи, кишок и грязи!..

Взглянула рыбка изумленно,
Хвостом обиженно махнула,
И плюнув в дедушкину рожу
Исчезла в пасмурной пучине.

Хоттабыч вырвал усмехнувшись
Из бороды посуше волос,
И заявил представшей рыбке:
- Со мной такое не прокатит!..

Она ж, оскалившись как полоз,
Сказала, - Хрен тебе на нитке!..
И вдруг в компрессор обернувшись
Облила бороду из шланга

Пока старик носился с феном
И призывал пустынный ветер,
Неспешно рыбка осушила
Бутыль рябиновой настойки

Настойки вместо сунув деда
Швырнула с пробкой тару в море,
Чем доказала - Саша Пушкин*
Покруче был чем Лазарь Лагин*

____________________ *Лазарь Лагин - автор сказки "Старик Хоттабыч"
*(для идиотов) - Александр Сергеевич Пушкин - автор сказки "О рыбаке и рыбке"

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 18:56]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 22:39
#22
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5329
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 23:29
#23
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Специально пошел соседу, (кстати он электрик бешеного разряда, пенсионер), спросить, можно ли снизить нагрузку электросетей путем дополнительных заземлении? Он мне задаёт встречное- кто тебе сказал? Я говорю- знакомый из акимата. Сосед покрутил пальцем у виска и добавил- он просто дурак, зачем пудрить мозги если ничего не смыслит.
Честно сказать , я тоже ничего не разумею...
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
939
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 23:50
#24
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1364
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 15.06.22 - 00:40
#25
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Цитата:
yudjin:
Не знаю только дождь вызывать будут, то ли другая причина.

Может природный газ из трубы, как бы актуальнее, заранее обеспокоится?
Цитата:
abaika95:
Странно только то почему экономически мощная советская власть этого не сделала?

Тоже удивлён!
Почему Советская власть не смогла угадать, что могут всё растащить и не создала пару-тройку запасных труб!?
Или не создала запаса газа, лет на сто, пока не найдётся кто-то честный или умный, или и то и другое.
Ну а пока имеем, что имеем...
Кстати, свою кредитную стиралку заземлил, чтоб поменьше электроэнергии ела?
И ты главное её в розетку не включай, для экономии.

:lol:
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
121
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 15.06.22 - 00:50
#26
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Я согласен с Серым.. в итоге всегда и постоянно у руля люди, не сведущие ни о чем.. живут по типу " нам сказали и я сделал".. образованности то ноль.. как друг сказал, поставили начальника отдела нашей электросети, видит лампочку, горит все.. на этом его знания и закончились.. а ведь зп то немаленькое.. я их называю "брызги Дарвина".. с такими знаниями конееечно только по знакомству.. и так иерархия тупоголовых и необразованных в назначенной сфере начинает руководить страной... каждый ее винтик глуп и бестолковен.. корысть и жажда власти.. кердык стране..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12333
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 15.06.22 - 01:21
#27
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И всё-таки это возможно! :-)
Так скажет хороший советский инженер!
Если трехфазные сети перевести на Эффективно заземлённую нейтраль.
В этом случае при КЗ напряжение на свободных фазах вырастет пропорционально токам КЗ. С коэффициентом 1,4. Это позволит на существующей ЛЭП поднять напряжение не меняя изоляторов, т.к. ЛЭП строится на другие токи КЗ и соответственно на больший подъём напряжения на свободных фазах.
Таким образом можно усовершенствовав и усложнив не очень значительно заземление, протащить через ЛЭП больше энергии на большем напряжении.
Правда кроме замены всей цепи автоматики и защиты, кроме плюсов есть целый букет минусов.

Но я что-то сильно-сильно сомневаюсь, что руководители КАФЕ И РЕСТОРАНОВ упоминаемые изюбретателем вдруг пойдут на ЛЭП как Доны Кихоты на ветряные мельницы с кастрюлями вместо копья!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

И будут подключать свои плиты прямо к ЛЭП :-)
Тут без Кобланды Батыра не обойтись! :lol: :lol: :lol: :lol:
Тем более, что этот Батыр уже давно посматривает в сторону забора ближайшей подстанции
:lol: :lol: :lol: :lol:
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