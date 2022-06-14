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Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44457
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 14:36
В Казахстане приступили к разработке проекта национального стандарта по эксплуатации электрических самокатов. Как пояснили разработчики, согласно одному из требований максимальная скорость движения устройств не должна будет превышать 25 километров в час.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12333
Re: Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до...
Отправлено: 14.06.22 - 14:36
Просто этот витающий в облаках чиновник - бездельник не знает как устроены полисяйки в коррумпированных регионах.
Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.
Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12333
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 14:54
Существо, писавшее этот невероятно мутный текс путает самокат и велосипед. Это разные средства передвижения. Но для него разницы нет.
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.
Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.
Любой прокат самокатов работает через приложения.
Мне например очень удобно было в половине первого ночи выйти в центре Нижнего Новгорода из Метро и прямо у выхода метро запрыгнуть на свободный самокат Whoosh и проехать на нем по пешеходной зоне до места заселения на главной улице. Буквально пять минут по ночному НН.
Это невероятно удобно, что моя подписка на Питерские и Московские самокаты мгновенно и без вопросов работает и в Нижнем!
И мне не надо переться пешком или вызывать такси. В Нижнем, или Твери все работает. Увидел - ткнул - поехал!
В любом приложении. WHOOSH, Urent-ситимобил, ГовнЯндекс скорость ограничивается автоматически в некоторых частях парков, пешеходных зон.
Такие места сразу видны на карте в приложении. В этих фирмах очень хорошо обкатывают все маршруты и везде где необходимо стоит ограничение в приложении.
Они не зря свой сложный бизнес ведут качественно.
Дурак - чиновник, путающий понятия велосипеда и самоката и ничего не понимающий в зонировании для этого не требуется от слова совсем.
Позор НГ с такими бездарными перепечатками низкокачественных материалов.
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 11:55]
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.
Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.
Любой прокат самокатов работает через приложения.
Мне например очень удобно было в половине первого ночи выйти в центре Нижнего Новгорода из Метро и прямо у выхода метро запрыгнуть на свободный самокат Whoosh и проехать на нем по пешеходной зоне до места заселения на главной улице. Буквально пять минут по ночному НН.
Это невероятно удобно, что моя подписка на Питерские и Московские самокаты мгновенно и без вопросов работает и в Нижнем!
И мне не надо переться пешком или вызывать такси. В Нижнем, или Твери все работает. Увидел - ткнул - поехал!
В любом приложении. WHOOSH, Urent-ситимобил, ГовнЯндекс скорость ограничивается автоматически в некоторых частях парков, пешеходных зон.
Такие места сразу видны на карте в приложении. В этих фирмах очень хорошо обкатывают все маршруты и везде где необходимо стоит ограничение в приложении.
Они не зря свой сложный бизнес ведут качественно.
Дурак - чиновник, путающий понятия велосипеда и самоката и ничего не понимающий в зонировании для этого не требуется от слова совсем.
Позор НГ с такими бездарными перепечатками низкокачественных материалов.
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 11:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 15:16
Цитата:
Ааааа
Поэтому у вас в Москве ещё в прошлом году ограничили скорость электросамокатов до 25 а на некоторых участках до 15 км/час
Велодорожек нормальных нет))
И ещё столица "сверхдержавы" называется
Серый волк:
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.
Ааааа
Поэтому у вас в Москве ещё в прошлом году ограничили скорость электросамокатов до 25 а на некоторых участках до 15 км/час
Велодорожек нормальных нет))
И ещё столица "сверхдержавы" называется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12333
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 15:39
Специально для балалаечников с методичками, разбирающихся во всех отраслях описанных в украинских и талибанских методичках, сообщаю она никогда не была выше 25 на прокатных самокатах!
Просто тупо никогда.
Это транспорт на котором нужны навыки для высокой скорости. Они могут быть. Могут не быть.
Зоны есть и 15 и 10. Они видны в любом приложении.
Никто не запрещает на своём вело, или самокате ездить больше, если не стоит ограничение.
Тем более по такому виду пространства, как специально сооруженные скоростные велодорожки.
Велодорожек в столице в этом году стало уже больше 900 км. Хотя конечно это мало В методичках для недоучек и фальсификаторов информации на форумах может быть написано прямо противоположное.
Вам на балалаечной фабрике методички не обновляли давно.
Специально ещё сообщаю. Что медведям в трамваях ездить можно всегда!
Впишите там в свою книжку-замухрыжку для балалаечников карандашиком
Если медведь с велосипедом - можно, так как общественного транспорта в котором невозможен провоз велосипеда не осталось.
Просто тупо никогда.
Это транспорт на котором нужны навыки для высокой скорости. Они могут быть. Могут не быть.
Зоны есть и 15 и 10. Они видны в любом приложении.
Никто не запрещает на своём вело, или самокате ездить больше, если не стоит ограничение.
Тем более по такому виду пространства, как специально сооруженные скоростные велодорожки.
Велодорожек в столице в этом году стало уже больше 900 км. Хотя конечно это мало В методичках для недоучек и фальсификаторов информации на форумах может быть написано прямо противоположное.
Вам на балалаечной фабрике методички не обновляли давно.
Специально ещё сообщаю. Что медведям в трамваях ездить можно всегда!
Впишите там в свою книжку-замухрыжку для балалаечников карандашиком
Если медведь с велосипедом - можно, так как общественного транспорта в котором невозможен провоз велосипеда не осталось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Re: Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до...
Отправлено: 14.06.22 - 15:54
Цитата:
Люблю когда серый зарывается в чепуху и начинает вертеться аки ужик на горячей сковородке
Тогда скажи мне мил сергун
А зачем тогда в Москве ограничили скорость на прокатных самокатах до 25 если по твоему они выше и не ездили?)))
Опять в лужу
Серый волк:
сообщаю она никогда не была выше 25 на прокатных самокатах! Просто тупо никогда. Это транспорт на котором нужны навыки для высокой скорости. Они могут быть. Могут не быть.
сообщаю она никогда не была выше 25 на прокатных самокатах! Просто тупо никогда. Это транспорт на котором нужны навыки для высокой скорости. Они могут быть. Могут не быть.
Люблю когда серый зарывается в чепуху и начинает вертеться аки ужик на горячей сковородке
Тогда скажи мне мил сергун
А зачем тогда в Москве ограничили скорость на прокатных самокатах до 25 если по твоему они выше и не ездили?)))
Опять в лужу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1364
Re: Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до...
Отправлено: 15.06.22 - 00:24
Цитата:
Как представлю себе картину, как разработчики данного, бегают с линейками за самокатами, как тот Шарик в мультике, чтоб померить ширину шин, а потом чтоб предписание вручить, видимо им больше занятся не чем!
И главное же не перепутать ширину переднего и заднего колёса!
ширина передней шины - не менее 25 миллиметров;
ширина задней шины - не менее 25 миллиметров.
ширина задней шины - не менее 25 миллиметров.
Как представлю себе картину, как разработчики данного, бегают с линейками за самокатами, как тот Шарик в мультике, чтоб померить ширину шин, а потом чтоб предписание вручить, видимо им больше занятся не чем!
И главное же не перепутать ширину переднего и заднего колёса!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 121
Re: Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до...
Отправлено: 15.06.22 - 00:29
Имей мозги и катайся на любом транспорте без ограничений..ну а если дебил,то земля пухом.. так природа избавляется от поклонников премии Дарвина...
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