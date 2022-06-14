Отправлено: - 22:02

abaika95:

Странно А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же Причем руководили им из ЦРУ

[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 22:04]

Цитата:Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно, с целью отомстить виноватым, общеопасным способом.