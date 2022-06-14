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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 60 из 60«1...585960
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:56
#886
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Гитлер такой в бункере в апреле 1945
Ну чтож друзья мы выполнили свой долг
Мы воевали честно с достоинством как настоящие рыцари
Отступали чтобы не тревожить местное население
Сдавались в плен чтобы не убивать большевиков
И вот они дошли до Берлина
Может нам всё-таки надо было воевать в полную силу а?....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:58
#887
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Цитата:
abaika95:
Гитлер такой в бункере в апреле 1945

Да у вас "батенька" больное воображение :lol:
Маркс был прав!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:59
#888
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Цитата:
abaika95:
Вам дорогу в жизнь дали Теперь вы школьный айтишник А тут бы были мерзкий коммерсант

Эээ, полегче на поворотах
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:02
#889
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Цитата:
abaika95:
Странно А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же Причем руководили им из ЦРУ

Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно, с целью отомстить виноватым, общеопасным способом.

[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 22:04]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:02
#890
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Первые разведвзводы ВСУ вышли к Херсону
Пока Россия пыталась окружить донбасскую группировку на другой части фронта начались поражения

По итогу война будет ооочень долгой
По гамбургскому счету Крым и Донецк при Путине уже не отбить
Зеленскому всё-таки надо проталкивать мирный договор о Временной сдаче тех территорий на Донбассе которые под оккупацией РФ взамен Херсона и части оккупированного Запорожья
История показывает что по итогу всеровно всё воссоединится
И Германия обьеденилась и Вьетнам и СШСА
Так что пока надо пожалеть армию и население
Дать передышку всем
Но боюсь Пропаганда сделало свое дело
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:04
#891
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Цитата:
Эл-починно:
Да у вас "батенька" больное воображение Маркс был прав!

Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля?
Электрон не позортесь
Цитата:
maxsaf:
Эээ, полегче на поворотах

Это все по Воронову
Он же вас не любит)
Цитата:
maxsaf:
Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно.

Тоесть Путин террорист?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:07
#892
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Цитата:
abaika95:
Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля? Электрон не позортесь Цитата:

Ну вы то явно не Гитлера имели в виду? Прекращайте уже смешить публику. :lol: 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:09
#893
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Цитата:
abaika95:
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору

А зря. Надо соглашаться хоть на какие условия, иначе люди будут гибнуть и дальше.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:10
#894
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Путин террорист?

Он убивает невинных целенаправленно? Есть случайные жертвы, но целенаправленно - такого нет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:12
#895
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Путин террорист?

То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:43
#896
Комментарий проходит проверку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25008
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 23:22
#897
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Цитата:
maxsaf:
То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить?

Нация, во главе, с Лидером Нации, поздравдяют террориста?... :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 00:04
#898
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Цитата:
drakon:
Нация, во главе, с Лидером Нации, поздравдяют террориста?...

А главарь форумных котов-террористов СЛИЛСЯ - ответить то нечего :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 00:20
#899
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Цитата:
maxsaf:
СЛИЛСЯ - ответить то нечего

Не уверен, но а что гарантия на него уже закончилась?
Не получится на нового заменить, по гарантии?
А то уш по десятому кругу одно и тоже пишет. И ведь неугомонный же не устаёт, мотивированный грузинским грушевым.
:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5493
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.22 - 00:23
#900
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Цитата:
abaika95:
история показывает что по итогу всеровно всё воссоединится

----Совершенно верно ---- И тут воссоединятся и вернутся в родной дом . :-P
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