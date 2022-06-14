Отправлено: - 21:44

рихард:

и о чем с ним можно говорить?

yudjin:

Девочка: - Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в Г..НЕ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!

Серый волк:

Ещё что-то подсказывает, что автубусы городские вдруг случайно все сломаются идущие к той школе на отшибе, а другие автобусы со специальными жителями=наполнителями наоборот материализуются из ниоткуда и без номерков

Цитата:Про Украину поговоритеЦитата:Напомнил диалог Ведлер и Архимеда о переводе времениВедлер как та девочка все руками разводила возмущаясь "ну о чем с ним говорить если он не знает как неправильное время влияет на развитие рака у кошек после 5 лет??"Цитата:А причем тут отчётная встреча Путина?