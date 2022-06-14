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С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44457
С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 14.06.22 - 13:34
Встреча главы региона Архимеда Мухамбетова с жителями областного центра пройдет 17 июня в 16.00 в здании средней школы №27 в микрорайоне «Юбилейный». Об этом сообщила пресс-служба акима.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 328
Re: С населением Костаная встретится аким области. Как задать...
Отправлено: 14.06.22 - 13:34
и о чем с ним можно говорить?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8574
С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 14.06.22 - 13:44
Цитата:
Анекдот вспомнил
Летел как-то крутой менеджер в самолёте по делам,
а рядом с ним девочка маленькая сидит, красивая такая, с бантиком.
Полёт долгий, решил менеджер завести разговор:
- Я слышал, что время проходит быстрее, когда о чём-нибудь беседуешь.
Девочка: - И о чём же вы хотите беседовать?
Менеджер: - Ну... я даже не знаю... может о глобальном потеплении?
Девочка: - Хорошо, только вот скажите сначала, например - на лугу стоят овечка, коровка и лошадка. Они кушают одну и ту же травку. У овечки какашки такие маленькие и круглые, у коровки лепёшками, а у лошадки такие крупные и комками. Вы не знаете почему?
Менеджер: - Нет, девочка, не знаю...
Девочка: - Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в Г..НЕ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
рихард:
и о чем с ним можно говорить?
и о чем с ним можно говорить?
Анекдот вспомнил
Летел как-то крутой менеджер в самолёте по делам,
а рядом с ним девочка маленькая сидит, красивая такая, с бантиком.
Полёт долгий, решил менеджер завести разговор:
- Я слышал, что время проходит быстрее, когда о чём-нибудь беседуешь.
Девочка: - И о чём же вы хотите беседовать?
Менеджер: - Ну... я даже не знаю... может о глобальном потеплении?
Девочка: - Хорошо, только вот скажите сначала, например - на лугу стоят овечка, коровка и лошадка. Они кушают одну и ту же травку. У овечки какашки такие маленькие и круглые, у коровки лепёшками, а у лошадки такие крупные и комками. Вы не знаете почему?
Менеджер: - Нет, девочка, не знаю...
Девочка: - Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в Г..НЕ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12332
С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 14.06.22 - 21:16
Посмотрел.
Это же надо было выбрать вместо Дворца пионеров расположенного удобно в центральном сквере с деревьями, единственную школу вокруг которой на огромном расстоянии нет ни одного дерева!
Не знаю разбирается ли этот аким в глобальных вопросах предыдущего поста, но что-то подсказывает, что он опасается. что обрезанные страшные и погибшие деревья из города могут прийти поспрашивать.
Ещё что-то подсказывает, что автубусы городские вдруг случайно все сломаются идущие к той школе на отшибе, а другие автобусы со специальными жителями=наполнителями наоборот материализуются из ниоткуда и без номерков.
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 18:19]
Это же надо было выбрать вместо Дворца пионеров расположенного удобно в центральном сквере с деревьями, единственную школу вокруг которой на огромном расстоянии нет ни одного дерева!
Не знаю разбирается ли этот аким в глобальных вопросах предыдущего поста, но что-то подсказывает, что он опасается. что обрезанные страшные и погибшие деревья из города могут прийти поспрашивать.
Ещё что-то подсказывает, что автубусы городские вдруг случайно все сломаются идущие к той школе на отшибе, а другие автобусы со специальными жителями=наполнителями наоборот материализуются из ниоткуда и без номерков.
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 18:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Re: С населением Костаная встретится аким области. Как задать...
Отправлено: 14.06.22 - 21:44
Цитата:
Про Украину поговорите
Цитата:
Напомнил диалог Ведлер и Архимеда о переводе времени
Ведлер как та девочка все руками разводила возмущаясь "ну о чем с ним говорить если он не знает как неправильное время влияет на развитие рака у кошек после 5 лет??"
Цитата:
А причем тут отчётная встреча Путина?
рихард:
и о чем с ним можно говорить?
и о чем с ним можно говорить?
Про Украину поговорите
Цитата:
yudjin:
Девочка: - Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в Г..НЕ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
Девочка: - Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в Г..НЕ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!!!
Напомнил диалог Ведлер и Архимеда о переводе времени
Ведлер как та девочка все руками разводила возмущаясь "ну о чем с ним говорить если он не знает как неправильное время влияет на развитие рака у кошек после 5 лет??"
Цитата:
Серый волк:
Ещё что-то подсказывает, что автубусы городские вдруг случайно все сломаются идущие к той школе на отшибе, а другие автобусы со специальными жителями=наполнителями наоборот материализуются из ниоткуда и без номерков
Ещё что-то подсказывает, что автубусы городские вдруг случайно все сломаются идущие к той школе на отшибе, а другие автобусы со специальными жителями=наполнителями наоборот материализуются из ниоткуда и без номерков
А причем тут отчётная встреча Путина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12332
С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 14.06.22 - 22:55
Ещё что-то очень подсказывает, что в автобусах без номерков будут принудительно сидеть все без исключения шпики этого форума с номерками в никах.
Поскольку жителям писать вопросы абсолютно бессмысленно, можно было бы советовать пишите напрямую Токаеву, а он уже спросит.
Но думаю этот вариант хотя и лучше, но тоже так себе.
Может быть жителям, особенно глубинки и ширинки области обращаться к жителям которые видят Токаева?
Ну типа вот письмо жителя, у которого все хорошо, но как-то тревожно
за немножко чего-то непонятно чего в этом типа города Тобыло,(бывшей деревни затоболовки вдруг переономащенной в город) может быть единственного теперь города в Галактике, в котором нет канализации.
Дорогие столичные жители!
Извините, но мы к вам с вопросами…
Вы ж высокой культуры носители,
Не чета нам пенькам неотёсанным.
Знаем мы, ваша жизнь нурсултанская,
В смысле быта – почти как в Америке.
Вам возможно там видно Токаева!
Может даже живьём! А не в телике...
А у нас, что там телик, и радио
Есть лишь только у самых зажиточных,
У них в городе есть Канлизации,
И вода говорят льётся с краника
А уж этот компутер… иль как его? –
Им-тер-нет! – пик желаний несбыточных...
Тут на днях у ларька были новости,
Что в России, на всей территории,
Срочно вводят какие-то «сакции»...
А какие, мы так и не поняли.
Но потом уточнили у старшего,
Чтобы думы унять хаотичные,
Что они производства не нашего,
А как есть маде ин заграничные!
Вечно мы у корыта разбитого...
Ни асфальта, ни этой клизации.
Ждём с волнением лето ли, зиму ли...
Не замерзнем ли без Назарбаева
И на фоне уже пережитого,
Опасаемся, как бы не кинули!
Мы не знаем уж что там за «сакции»,
Но коль вам не нужна революция,
Вы скажите там в главной инстанции,
Что до нас не доходят – коррупция!
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 20:03]
Поскольку жителям писать вопросы абсолютно бессмысленно, можно было бы советовать пишите напрямую Токаеву, а он уже спросит.
Но думаю этот вариант хотя и лучше, но тоже так себе.
Может быть жителям, особенно глубинки и ширинки области обращаться к жителям которые видят Токаева?
Ну типа вот письмо жителя, у которого все хорошо, но как-то тревожно
за немножко чего-то непонятно чего в этом типа города Тобыло,(бывшей деревни затоболовки вдруг переономащенной в город) может быть единственного теперь города в Галактике, в котором нет канализации.
Дорогие столичные жители!
Извините, но мы к вам с вопросами…
Вы ж высокой культуры носители,
Не чета нам пенькам неотёсанным.
Знаем мы, ваша жизнь нурсултанская,
В смысле быта – почти как в Америке.
Вам возможно там видно Токаева!
Может даже живьём! А не в телике...
А у нас, что там телик, и радио
Есть лишь только у самых зажиточных,
У них в городе есть Канлизации,
И вода говорят льётся с краника
А уж этот компутер… иль как его? –
Им-тер-нет! – пик желаний несбыточных...
Тут на днях у ларька были новости,
Что в России, на всей территории,
Срочно вводят какие-то «сакции»...
А какие, мы так и не поняли.
Но потом уточнили у старшего,
Чтобы думы унять хаотичные,
Что они производства не нашего,
А как есть маде ин заграничные!
Вечно мы у корыта разбитого...
Ни асфальта, ни этой клизации.
Ждём с волнением лето ли, зиму ли...
Не замерзнем ли без Назарбаева
И на фоне уже пережитого,
Опасаемся, как бы не кинули!
Мы не знаем уж что там за «сакции»,
Но коль вам не нужна революция,
Вы скажите там в главной инстанции,
Что до нас не доходят – коррупция!
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 20:03]
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