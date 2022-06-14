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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:56
Гитлер такой в бункере в апреле 1945
Ну чтож друзья мы выполнили свой долг
Мы воевали честно с достоинством как настоящие рыцари
Отступали чтобы не тревожить местное население
Сдавались в плен чтобы не убивать большевиков
И вот они дошли до Берлина
Может нам всё-таки надо было воевать в полную силу а?....
Ну чтож друзья мы выполнили свой долг
Мы воевали честно с достоинством как настоящие рыцари
Отступали чтобы не тревожить местное население
Сдавались в плен чтобы не убивать большевиков
И вот они дошли до Берлина
Может нам всё-таки надо было воевать в полную силу а?....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:58
Цитата:
Да у вас "батенька" больное воображение
Маркс был прав!
abaika95:
Гитлер такой в бункере в апреле 1945
Гитлер такой в бункере в апреле 1945
Да у вас "батенька" больное воображение
Маркс был прав!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:59
Цитата:
Эээ, полегче на поворотах
abaika95:
Вам дорогу в жизнь дали Теперь вы школьный айтишник А тут бы были мерзкий коммерсант
Вам дорогу в жизнь дали Теперь вы школьный айтишник А тут бы были мерзкий коммерсант
Эээ, полегче на поворотах
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:02
Цитата:
Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно, с целью отомстить виноватым, общеопасным способом.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 22:04]
abaika95:
Странно А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же Причем руководили им из ЦРУ
Странно А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же Причем руководили им из ЦРУ
Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно, с целью отомстить виноватым, общеопасным способом.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 22:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:02
Первые разведвзводы ВСУ вышли к Херсону
Пока Россия пыталась окружить донбасскую группировку на другой части фронта начались поражения
По итогу война будет ооочень долгой
По гамбургскому счету Крым и Донецк при Путине уже не отбить
Зеленскому всё-таки надо проталкивать мирный договор о Временной сдаче тех территорий на Донбассе которые под оккупацией РФ взамен Херсона и части оккупированного Запорожья
История показывает что по итогу всеровно всё воссоединится
И Германия обьеденилась и Вьетнам и СШСА
Так что пока надо пожалеть армию и население
Дать передышку всем
Но боюсь Пропаганда сделало свое дело
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору
Пока Россия пыталась окружить донбасскую группировку на другой части фронта начались поражения
По итогу война будет ооочень долгой
По гамбургскому счету Крым и Донецк при Путине уже не отбить
Зеленскому всё-таки надо проталкивать мирный договор о Временной сдаче тех территорий на Донбассе которые под оккупацией РФ взамен Херсона и части оккупированного Запорожья
История показывает что по итогу всеровно всё воссоединится
И Германия обьеденилась и Вьетнам и СШСА
Так что пока надо пожалеть армию и население
Дать передышку всем
Но боюсь Пропаганда сделало свое дело
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:04
Цитата:
Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля?
Электрон не позортесь
Цитата:
Это все по Воронову
Он же вас не любит)
Цитата:
Тоесть Путин террорист?
Эл-починно:
Да у вас "батенька" больное воображение Маркс был прав!
Да у вас "батенька" больное воображение Маркс был прав!
Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля?
Электрон не позортесь
Цитата:
maxsaf:
Эээ, полегче на поворотах
Эээ, полегче на поворотах
Это все по Воронову
Он же вас не любит)
Цитата:
maxsaf:
Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно.
Террорист это тот, кто убивает невинных, причем не случайно а целенаправленно.
Тоесть Путин террорист?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:07
Цитата:
Ну вы то явно не Гитлера имели в виду? Прекращайте уже смешить публику.
abaika95:
Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля? Электрон не позортесь Цитата:
Гитлер не сидел в бункере? Или в 1945 небыло апреля? Электрон не позортесь Цитата:
Ну вы то явно не Гитлера имели в виду? Прекращайте уже смешить публику.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:09
Цитата:
А зря. Надо соглашаться хоть на какие условия, иначе люди будут гибнуть и дальше.
abaika95:
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору
И рядовые россияне и украинцы возмутяться такому договору
А зря. Надо соглашаться хоть на какие условия, иначе люди будут гибнуть и дальше.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:10
Цитата:
Он убивает невинных целенаправленно? Есть случайные жертвы, но целенаправленно - такого нет
abaika95:
Тоесть Путин террорист?
Тоесть Путин террорист?
Он убивает невинных целенаправленно? Есть случайные жертвы, но целенаправленно - такого нет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:12
Цитата:
То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить?
abaika95:
Тоесть Путин террорист?
Тоесть Путин террорист?
То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 22:43
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25008
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 23:22
Цитата:
Нация, во главе, с Лидером Нации, поздравдяют террориста?...
maxsaf:
То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить?
То есть ваш лидер нации к террористу ездил с праздником поздравить?
Нация, во главе, с Лидером Нации, поздравдяют террориста?...
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