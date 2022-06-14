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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:35
Цитата:
От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано)
abaika95:
Где защита? От кого?
Где защита? От кого?
От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:36
Цитата:
Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?
maxsaf:
И как Токаев и как остальные президенты и канцлеры - первые лица государств
И как Токаев и как остальные президенты и канцлеры - первые лица государств
Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:37
Цитата:
Это пока не вам решать. Я уж как ни будь сам разберусь, что тут вам уместно, а что нет.
abaika95:
тут не уместно)
тут не уместно)
Это пока не вам решать. Я уж как ни будь сам разберусь, что тут вам уместно, а что нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:38
Цитата:
Ну я понимаю что в вашей методичке всего два тезиса
Русские всех спасли и
20 тыщ террористов
У нас то тут виднее больше)
Так где защита? Террористы вон как бегали так и бегают
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)
maxsaf:
От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано
От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано
Ну я понимаю что в вашей методичке всего два тезиса
Русские всех спасли и
20 тыщ террористов
У нас то тут виднее больше)
Так где защита? Террористы вон как бегали так и бегают
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:40
Что за русские войска пошли
Оккупировать толком не умеют
Не защищают
Киевы взять не могут
На крейсерах тонут как за здрасьте
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут
А Донецк как бомбили 8 лет так пади ещё столько же бомбить будут?
Оккупировать толком не умеют
Не защищают
Киевы взять не могут
На крейсерах тонут как за здрасьте
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут
А Донецк как бомбили 8 лет так пади ещё столько же бомбить будут?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:40
Цитата:
Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе ))
abaika95:
Ну вот так почему вам можно в страну НАТО ехать а украине нельзя
Ну вот так почему вам можно в страну НАТО ехать а украине нельзя
Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:41
Цитата:
Зовет на помощь.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 21:42]
abaika95:
Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?
Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?
Зовет на помощь.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 21:42]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:43
Цитата:
А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)
abaika95:
Террористы вон как бегали так и бегают
Террористы вон как бегали так и бегают
А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:45
Цитата:
Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало
abaika95:
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)
Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:46
Цитата:
Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))
abaika95:
Что за русские войска пошли
Что за русские войска пошли
Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:47
Цитата:
Бедный несчастный
Вам дорогу в жизнь дали
Теперь вы школьный айтишник
А тут бы были мерзкий коммерсант Цитата:
Странно а в Скандинавии уровень жизни выше
Но вы выбрали именно тут страну где НАТО
Цитата:
Так нападает или нет?
Я понимаю что вы сами себя за хвост словили так имейте смелость откусить)
Цитата:
Странно
А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же
Причем руководили им из ЦРУ
maxsaf:
Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал.
Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал.
Бедный несчастный
Вам дорогу в жизнь дали
Теперь вы школьный айтишник
А тут бы были мерзкий коммерсант Цитата:
maxsaf:
. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе
. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе
Странно а в Скандинавии уровень жизни выше
Но вы выбрали именно тут страну где НАТО
Цитата:
maxsaf:
Зовет на помощь.
Зовет на помощь.
Так нападает или нет?
Я понимаю что вы сами себя за хвост словили так имейте смелость откусить)
Цитата:
maxsaf:
А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)
А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)
Странно
А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же
Причем руководили им из ЦРУ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:48
Цитата:
Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.
abaika95:
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут
Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:49
Цитата:
Ссылочку можно на данный перл?
Цитата:
Не позорьте русскую армию
Иначе так выйдет что русские вообще не воюют а бегают от набора в армию по статье "гомосексуализм" и лечатся потом у психиатра
maxsaf:
Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало
Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало
Ссылочку можно на данный перл?
Цитата:
maxsaf:
Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))
Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))
Не позорьте русскую армию
Иначе так выйдет что русские вообще не воюют а бегают от набора в армию по статье "гомосексуализм" и лечатся потом у психиатра
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:53
Цитата:
Логично
Вы случайно а отделе логике в Раша тудей не подрабатывате?
Мы будем терять тысячи своих бойцов но не будем воевать в полную силу потомучто нам жалко нацистов
В итоге война будет длится 5 лет за которые мы потеряем миллион солдат и возьмем три хутора и гараж,а вот если бы мы воевали на полную тооооо ууууух!
maxsaf:
Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.
Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.
Логично
Вы случайно а отделе логике в Раша тудей не подрабатывате?
Мы будем терять тысячи своих бойцов но не будем воевать в полную силу потомучто нам жалко нацистов
В итоге война будет длится 5 лет за которые мы потеряем миллион солдат и возьмем три хутора и гараж,а вот если бы мы воевали на полную тооооо ууууух!
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