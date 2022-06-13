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Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
- На магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ.
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Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 20:52
Пока весь мир думал, что заземляющий контур носит по правилам эксплуатации электроустановок потребителей во всех странах защитные функции, в кОстанайском предприятии кажется ФофанФайт, (точно не могу перевести абракадабру их гениального названия) изюбрели новую функцию.
Внимание! Открытие века перед вами:
Цитата:
То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!
Называется я фигею дорогая редахция!
Немедленно узнайте, пока талибанский агент на этом форуме не уволок открытие в своей чалме, как глубоко по мнению автора открытия нужно закапывать контур заземления, чтоб он стал экономить и недопускать перегрузок!
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 17:53]
Внимание! Открытие века перед вами:
Цитата:
Наша газета:
Ну а чтобы не допустить перегрузки электросетей, гендиректор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ посоветовал руководителям кафе и ресторанов, где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.
Ну а чтобы не допустить перегрузки электросетей, гендиректор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ посоветовал руководителям кафе и ресторанов, где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.
То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!
Называется я фигею дорогая редахция!
Немедленно узнайте, пока талибанский агент на этом форуме не уволок открытие в своей чалме, как глубоко по мнению автора открытия нужно закапывать контур заземления, чтоб он стал экономить и недопускать перегрузок!
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 17:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12331
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:03
На всякий случай приведу резко устаревшие сведения о контуре заземления!
Прямо сегодня таки они ушли в историю в связи с новым открытием в кОстанае.
Для чего нужен контур заземления? Зачем нужно заземление, в том числе в доме?
Пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами.
Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который дотронется до такого прибора, получит удар током.
В электротехнике при помощи заземления, ещё недавно до великого кОстанайского открытия, защишали от опасного действия электрического тока путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.
Но сегодня точно эти сведения устарели!
Прямо сегодня таки они ушли в историю в связи с новым открытием в кОстанае.
Для чего нужен контур заземления? Зачем нужно заземление, в том числе в доме?
Пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами.
Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который дотронется до такого прибора, получит удар током.
В электротехнике при помощи заземления, ещё недавно до великого кОстанайского открытия, защишали от опасного действия электрического тока путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.
Но сегодня точно эти сведения устарели!
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:10
Цитата:
В нормально заземленном приборе если фаза коснется корпуса до начала эксплуатации, то скорее всего сгорит пред или выбьет автомат, поэтому там вообще никакого напряжения не будет. Если же фаза коснется корпуса во время эксплуатации, то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
Серый волк:
путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.
путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения.
В нормально заземленном приборе если фаза коснется корпуса до начала эксплуатации, то скорее всего сгорит пред или выбьет автомат, поэтому там вообще никакого напряжения не будет. Если же фаза коснется корпуса во время эксплуатации, то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
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Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:14
Цитата:
И опять таки сгорит предохранитель или выбьет автомат. Но это только если проводка согласно ПТБ и ТЭ проложена и подключена к приборам электропотребления. Хотя бытовое эл. снабжение, не мой конёк.
maxsaf:
то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
то тут согласен - немножко все таки тряхнет.
И опять таки сгорит предохранитель или выбьет автомат. Но это только если проводка согласно ПТБ и ТЭ проложена и подключена к приборам электропотребления. Хотя бытовое эл. снабжение, не мой конёк.
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:15
Цитата:
Этот момент тоже не совсем понятен, что он имел ввиду.
Серый волк:
То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!
То есть контур заземления способен не просто защищать корпуса электроустановок, но и не допускать ПЕРЕГРУЗОК!!!
Этот момент тоже не совсем понятен, что он имел ввиду.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12331
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:43
Цитата:
Оно небольшое, но так как система механическая, то время есть.
В это время ток будет протекать по цепи фазный провод - заземляющий проводник - контур заземления - земля. Эта цепь имеет свои сопротивления на каждом участке. И закон Ома в помощь + ПУЭЭП.
По этой причине в правилах правильная формулировка про снижение напряжения прикосновения.
Но к нашему великому открытию это не имеет никакого отношения.
Очень бы хотелось узнать по какой цепи протекает ток когда заземление предотвращает перегрузки целой электросети, может быть у них есть там Старик Хоттабыч?
Если вдруг футболизды Тобобола начнут подряд выигрывать у Аргентин и Бразилий, то точно он!
[img]http://www.hohmodrom.ru/upload/30005/projimg/122999/hohmodrom_8ba925242189_(350x314).jpg[/img]
maxsaf: Если же фаза коснется корпуса во время эксплуатации, то тут согласен - немножко все таки тряхнет.У любого автомата есть время отключения при замыкании на корпус или ноль.
Оно небольшое, но так как система механическая, то время есть.
В это время ток будет протекать по цепи фазный провод - заземляющий проводник - контур заземления - земля. Эта цепь имеет свои сопротивления на каждом участке. И закон Ома в помощь + ПУЭЭП.
По этой причине в правилах правильная формулировка про снижение напряжения прикосновения.
Но к нашему великому открытию это не имеет никакого отношения.
Очень бы хотелось узнать по какой цепи протекает ток когда заземление предотвращает перегрузки целой электросети, может быть у них есть там Старик Хоттабыч?
Если вдруг футболизды Тобобола начнут подряд выигрывать у Аргентин и Бразилий, то точно он!
[img]http://www.hohmodrom.ru/upload/30005/projimg/122999/hohmodrom_8ba925242189_(350x314).jpg[/img]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12331
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 21:48
Поймал однажды в синем море
Хоттабыч - рыбку золотую,
- Ну что, старик, - сказала рыбка,
Давай, загадывай желанья!
Зажег он газовую плитку,
Достал картошку молодую,
И, загадал, - Очистись быстро
От чешуи, кишок и грязи!..
Взглянула рыбка изумленно,
Хвостом обиженно махнула,
И плюнув в дедушкину рожу
Исчезла в пасмурной пучине.
Хоттабыч вырвал усмехнувшись
Из бороды посуше волос,
И заявил представшей рыбке:
- Со мной такое не прокатит!..
Она ж, оскалившись как полоз,
Сказала, - Хрен тебе на нитке!..
И вдруг в компрессор обернувшись
Облила бороду из шланга
Пока старик носился с феном
И призывал пустынный ветер,
Неспешно рыбка осушила
Бутыль рябиновой настойки
Настойки вместо сунув деда
Швырнула с пробкой тару в море,
Чем доказала - Саша Пушкин*
Покруче был чем Лазарь Лагин*
____________________ *Лазарь Лагин - автор сказки "Старик Хоттабыч"
*(для идиотов) - Александр Сергеевич Пушкин - автор сказки "О рыбаке и рыбке"
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 18:56]
Хоттабыч - рыбку золотую,
- Ну что, старик, - сказала рыбка,
Давай, загадывай желанья!
Зажег он газовую плитку,
Достал картошку молодую,
И, загадал, - Очистись быстро
От чешуи, кишок и грязи!..
Взглянула рыбка изумленно,
Хвостом обиженно махнула,
И плюнув в дедушкину рожу
Исчезла в пасмурной пучине.
Хоттабыч вырвал усмехнувшись
Из бороды посуше волос,
И заявил представшей рыбке:
- Со мной такое не прокатит!..
Она ж, оскалившись как полоз,
Сказала, - Хрен тебе на нитке!..
И вдруг в компрессор обернувшись
Облила бороду из шланга
Пока старик носился с феном
И призывал пустынный ветер,
Неспешно рыбка осушила
Бутыль рябиновой настойки
Настойки вместо сунув деда
Швырнула с пробкой тару в море,
Чем доказала - Саша Пушкин*
Покруче был чем Лазарь Лагин*
____________________ *Лазарь Лагин - автор сказки "Старик Хоттабыч"
*(для идиотов) - Александр Сергеевич Пушкин - автор сказки "О рыбаке и рыбке"
[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 18:56]
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