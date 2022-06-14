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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 59 из 60«1...57585960»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:35
#871
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Цитата:
abaika95:
Где защита? От кого?

От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:36
#872
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Цитата:
maxsaf:
И как Токаев и как остальные президенты и канцлеры - первые лица государств

Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
39
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:37
#873
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Цитата:
abaika95:
тут не уместно)

Это пока не вам решать. Я уж как ни будь сам разберусь, что тут вам уместно, а что нет. :lol: 8-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:38
#874
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Цитата:
maxsaf:
От 20 000 иностранных террористов. Методичку то откройте, там это написано

Ну я понимаю что в вашей методичке всего два тезиса
Русские всех спасли и
20 тыщ террористов
У нас то тут виднее больше)
Так где защита? Террористы вон как бегали так и бегают
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:40
#875
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Что за русские войска пошли
Оккупировать толком не умеют
Не защищают
Киевы взять не могут
На крейсерах тонут как за здрасьте
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут
А Донецк как бомбили 8 лет так пади ещё столько же бомбить будут?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:40
#876
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Цитата:
abaika95:
Ну вот так почему вам можно в страну НАТО ехать а украине нельзя

Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:41
#877
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Цитата:
abaika95:
Токаев нападает на соседние страны из за того что скоро в стране начнется якобы переворот?

Зовет на помощь.

[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 21:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:43
#878
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Цитата:
abaika95:
Террористы вон как бегали так и бегают

А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
39
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:44
#879
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:45
#880
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Цитата:
abaika95:
Русские че своих обязанностей не исполняют по защите? Где хоть один воИн? Почему так быстро сбежали как в одно место ужаленные? А где долгая оккупация о которой так орали российские политологи?)

Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:46
#881
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Цитата:
abaika95:
Что за русские войска пошли

Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:47
#882
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Цитата:
maxsaf:
Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал.

Бедный несчастный
Вам дорогу в жизнь дали
Теперь вы школьный айтишник
А тут бы были мерзкий коммерсант Цитата:
maxsaf:
. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе

Странно а в Скандинавии уровень жизни выше
Но вы выбрали именно тут страну где НАТО
Цитата:
maxsaf:
Зовет на помощь.

Так нападает или нет?
Я понимаю что вы сами себя за хвост словили так имейте смелость откусить)
Цитата:
maxsaf:
А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)

Странно
А Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой же
Причем руководили им из ЦРУ
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:48
#883
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Цитата:
abaika95:
И за какие-то хутора по 3 месяца бьются всё взять не могут

Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:49
#884
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Цитата:
maxsaf:
Это вы больше всех орали: ааааа, меня щас захватят, они не уйдут, шеф, усе пропало

Ссылочку можно на данный перл?
Цитата:
maxsaf:
Может не русские а бурятско-чеченские? Вы же сами говорите, что бурят слишком много набирают))

Не позорьте русскую армию
Иначе так выйдет что русские вообще не воюют а бегают от набора в армию по статье "гомосексуализм" и лечатся потом у психиатра
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12610
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 21:53
#885
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Цитата:
maxsaf:
Можно и за день взять, но жертвы будут не на тысячи, а миллионы. Причем с обоих сторон, потому что НАТО 100% вмешается.

Логично
Вы случайно а отделе логике в Раша тудей не подрабатывате?
Мы будем терять тысячи своих бойцов но не будем воевать в полную силу потомучто нам жалко нацистов
В итоге война будет длится 5 лет за которые мы потеряем миллион солдат и возьмем три хутора и гараж,а вот если бы мы воевали на полную тооооо ууууух!
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