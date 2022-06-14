Отправлено: - 21:47

maxsaf:

Ну не долбили бы меня с ценниками - может никуда бы и не поехал.

maxsaf:

. А так пришлось выбирать по разным критериям, в основном по уровню жизни. Но уж точно не по статусу в альянсе

maxsaf:

Зовет на помощь.

maxsaf:

А вы их перестаньте выдумывать, и они перестанут бегать (местные отморозки - не в счет)

Цитата:Бедный несчастныйВам дорогу в жизнь далиТеперь вы школьный айтишникА тут бы были мерзкий коммерсант Цитата:Странно а в Скандинавии уровень жизни вышеНо вы выбрали именно тут страну где НАТОЦитата:Так нападает или нет?Я понимаю что вы сами себя за хвост словили так имейте смелость откусить)Цитата:СтранноА Диас Нурмагомедов не террорист что-ли? Да вылитой жеПричем руководили им из ЦРУ