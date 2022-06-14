Отправлено: - 19:37

Маркс:

Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"

Цитата:Наконец-тоЯ думал до этого уже не дойдетА то тут все божаться что не читают меня а на деле читают и очень внимательноИ даже г-н Маркс страдающий тут синдромами графомании всё-таки решил наморщить ум после написания нечитабельных текстов и наконец то сделать уже то что делают нормальные тролли а тоесть использовать старую реплику оппонента против него!Я думал уже не доживу до этого) и вот они явилось чудоПравда г-н Маркс в порыве недержания сарказма немного позабыл что рубль таки то упал до 3 тенге что позволило перекрыть многие импотеки и кредиты по арендным квартирам досрочно (ну у тех кто подсуетился)Проблема в том что никто же не ожидал что российские экономисты настолько суицидальные что пойдут на беспрецедентный шаг по удержанию рубля на плаву путем махинации с продажей газа за рубли,которые в итоге вылились в историческую белеберду под названием "всемирное на****во россиян"))Когда российское руководство упорно утверждает что все начали покупать газ за рубли когда как все просто также платят за газ в евро в неподсанкционные российские банки а те уже конвертируют валюту в рубли по неудобному для себя Курсу и вуяля,российский глубинный народ опять кормят лапшой по рецепту Симонян "Европа прогнулась и рубль вырос" когда цена этому рублю в мире сейчас от силы 3 тенге)) Но его нет) фиг найдешь где обменять) и вот мы опять вернулись во времена СССР толкьо наоборот где цена официальному доллару 67 копеек но ты его не купишь зато на черном рынке доллар есть но от 8 до 10 рублей)))Человек который скрывается под маской выдающегося экономиста и социолога 19 века должен был понять такие тонкости но мы то имеем дело не с реальным человеком а пародией на Маркса))