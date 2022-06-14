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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 14:46
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск; Украинские военнослужащие, занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию подразделения РФ прекратить огонь и предоставить коридор для выхода; Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:18
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок. То есть гибель детей от обстрелов ВСУ - это не трагедия или они для вас не дети ? Украине - Бог дал попробовать то, чем она восемь лет кормит Донбасс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:32
Цитата:
Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:
Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошли
Странно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))
Цитата:
А в чем интересно заключается провал и деморализация?
Западное оружие есть
Врага от столицы и от Харькова отогнали
Контрнаступление под Херсоном идёт
На Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))
Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:
Кхм
А российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))
Удобно
гражданин СССР:
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;
Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:
гражданин СССР:
открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину
открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину
Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошли
Странно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))
Цитата:
гражданин СССР:
На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
А в чем интересно заключается провал и деморализация?
Западное оружие есть
Врага от столицы и от Харькова отогнали
Контрнаступление под Херсоном идёт
На Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))
Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:
гражданин СССР:
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.
Кхм
А российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))
Удобно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:07
Нацисты продолжают бить по г Донецку. Под огнём сразу несколько районов. На кадрах разрывы снарядов в Киевском районе.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:08
Простите, раз уж у на так повеселись. Я не представляю своих друзей гадами, что тог против как то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:12
13 июня 2014 года, националисты из полка "Азов" захватили Мариуполь. Восемь лет город был под их властью, каждый год в это время "Азов" проводил парад на улицах города. Сегодня на бывшей базе националистов на заводе "Азовсталь" прошла экскурсия для российских и иностранных журналистов. Там найдена нацистская литература, граффити, многочисленные снаряды и разобранное и сложенное оружие. А сами националисты находятся в тюрьмах, где дожидаются суда.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 18:23
В последний раз высказался от души,но по пьяни.
На сегодняшний день, могу сказать, что даже не культ личности, на сегодня, гораздо хуже. На сегодня. хуже, чем против Вьетнама, Леннон отдыхает
На сегодняшний день, могу сказать, что даже не культ личности, на сегодня, гораздо хуже. На сегодня. хуже, чем против Вьетнама, Леннон отдыхает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 18:50
Цитата:
Давеча вспомнил, как abaika95 давал безальтернативный прогноз российскому рублю и захотелось предупредить всех тех, кто не доверяет государственному телевидению, а слушает бред всяких интернетовских раздолбаев. Товарищи, не ведитесь на уловки и враньё либерастов! Они не способны логически мыслить и все их умозаключения не что иное, как бред людей, заболевших тяжёлой формой деградации сознания.
Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"
Очень хотелось бы вставить г-ну abaika95 расширители для век и высунуть его хоть разок в реальное окно, чтобы он наконец-то смог посмотреть на окружающий мир своими широко закрытыми глазами и понять, что в его воспаленном мозге отражается какая-то альтернативная реальность, не имеющая никаких общих знаменателей с текущим положением вещей.
abaika95:
И станет Москва эмиратом или автономным ханством
И станет Москва эмиратом или автономным ханством
Давеча вспомнил, как abaika95 давал безальтернативный прогноз российскому рублю и захотелось предупредить всех тех, кто не доверяет государственному телевидению, а слушает бред всяких интернетовских раздолбаев. Товарищи, не ведитесь на уловки и враньё либерастов! Они не способны логически мыслить и все их умозаключения не что иное, как бред людей, заболевших тяжёлой формой деградации сознания.
Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"
Очень хотелось бы вставить г-ну abaika95 расширители для век и высунуть его хоть разок в реальное окно, чтобы он наконец-то смог посмотреть на окружающий мир своими широко закрытыми глазами и понять, что в его воспаленном мозге отражается какая-то альтернативная реальность, не имеющая никаких общих знаменателей с текущим положением вещей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 19:37
Цитата:
Наконец-то
Я думал до этого уже не дойдет
А то тут все божаться что не читают меня а на деле читают и очень внимательно
И даже г-н Маркс страдающий тут синдромами графомании всё-таки решил наморщить ум после написания нечитабельных текстов и наконец то сделать уже то что делают нормальные тролли а тоесть использовать старую реплику оппонента против него!
Я думал уже не доживу до этого) и вот они явилось чудо
Правда г-н Маркс в порыве недержания сарказма немного позабыл что рубль таки то упал до 3 тенге что позволило перекрыть многие импотеки и кредиты по арендным квартирам досрочно (ну у тех кто подсуетился)
Проблема в том что никто же не ожидал что российские экономисты настолько суицидальные что пойдут на беспрецедентный шаг по удержанию рубля на плаву путем махинации с продажей газа за рубли,которые в итоге вылились в историческую белеберду под названием "всемирное на****во россиян"))
Когда российское руководство упорно утверждает что все начали покупать газ за рубли когда как все просто также платят за газ в евро в неподсанкционные российские банки а те уже конвертируют валюту в рубли по неудобному для себя Курсу и вуяля,российский глубинный народ опять кормят лапшой по рецепту Симонян "Европа прогнулась и рубль вырос" когда цена этому рублю в мире сейчас от силы 3 тенге)) Но его нет) фиг найдешь где обменять) и вот мы опять вернулись во времена СССР толкьо наоборот где цена официальному доллару 67 копеек но ты его не купишь зато на черном рынке доллар есть но от 8 до 10 рублей)))
Человек который скрывается под маской выдающегося экономиста и социолога 19 века должен был понять такие тонкости но мы то имеем дело не с реальным человеком а пародией на Маркса))
Маркс:
Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"
Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"
Наконец-то
Я думал до этого уже не дойдет
А то тут все божаться что не читают меня а на деле читают и очень внимательно
И даже г-н Маркс страдающий тут синдромами графомании всё-таки решил наморщить ум после написания нечитабельных текстов и наконец то сделать уже то что делают нормальные тролли а тоесть использовать старую реплику оппонента против него!
Я думал уже не доживу до этого) и вот они явилось чудо
Правда г-н Маркс в порыве недержания сарказма немного позабыл что рубль таки то упал до 3 тенге что позволило перекрыть многие импотеки и кредиты по арендным квартирам досрочно (ну у тех кто подсуетился)
Проблема в том что никто же не ожидал что российские экономисты настолько суицидальные что пойдут на беспрецедентный шаг по удержанию рубля на плаву путем махинации с продажей газа за рубли,которые в итоге вылились в историческую белеберду под названием "всемирное на****во россиян"))
Когда российское руководство упорно утверждает что все начали покупать газ за рубли когда как все просто также платят за газ в евро в неподсанкционные российские банки а те уже конвертируют валюту в рубли по неудобному для себя Курсу и вуяля,российский глубинный народ опять кормят лапшой по рецепту Симонян "Европа прогнулась и рубль вырос" когда цена этому рублю в мире сейчас от силы 3 тенге)) Но его нет) фиг найдешь где обменять) и вот мы опять вернулись во времена СССР толкьо наоборот где цена официальному доллару 67 копеек но ты его не купишь зато на черном рынке доллар есть но от 8 до 10 рублей)))
Человек который скрывается под маской выдающегося экономиста и социолога 19 века должен был понять такие тонкости но мы то имеем дело не с реальным человеком а пародией на Маркса))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 19:42
А Россия развалится
Это нормальный исторический процесс
Вот уже буряты начали голову поднимать возмущаются почему именно с их региона столько "контрактников" набирается на ненужную войнушку при этом вспоминая старые обиды,когда в Москве бурятов за людей не считают выгоняя из автобусов и очередей а тут срочно они стали опорой России!
Российская власть забыла что всё ее развалы начинались с окраин
В российской империи среднеазиатское восстание в СССР бунты в Прибалтике на Кавказе так будет и сейчас,причем нацменов вооружили до зубов) люди набираются опыта на войне а вернувшись домой в свой бедный депрессивный регион что сделают?
Это нормальный исторический процесс
Вот уже буряты начали голову поднимать возмущаются почему именно с их региона столько "контрактников" набирается на ненужную войнушку при этом вспоминая старые обиды,когда в Москве бурятов за людей не считают выгоняя из автобусов и очередей а тут срочно они стали опорой России!
Российская власть забыла что всё ее развалы начинались с окраин
В российской империи среднеазиатское восстание в СССР бунты в Прибалтике на Кавказе так будет и сейчас,причем нацменов вооружили до зубов) люди набираются опыта на войне а вернувшись домой в свой бедный депрессивный регион что сделают?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 33
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 20:01
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