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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 57 из 57«1...555657
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 14:46
#841
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Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск; Украинские военнослужащие, занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию подразделения РФ прекратить огонь и предоставить коридор для выхода; Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:18
#842
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Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок. То есть гибель детей от обстрелов ВСУ - это не трагедия или они для вас не дети ? Украине - Бог дал попробовать то, чем она восемь лет кормит Донбасс.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:32
#843
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Цитата:
гражданин СССР:
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;

Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:
гражданин СССР:
открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину

Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошли
Странно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))
Цитата:
гражданин СССР:
На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.

А в чем интересно заключается провал и деморализация?
Западное оружие есть
Врага от столицы и от Харькова отогнали
Контрнаступление под Херсоном идёт
На Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))
Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:
гражданин СССР:
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.

Кхм
А российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))
Удобно
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:07
#844
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Нацисты продолжают бить по г Донецку. Под огнём сразу несколько районов. На кадрах разрывы снарядов в Киевском районе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:08
#845
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Простите, раз уж у на так повеселись. Я не представляю своих друзей гадами, что тог против как то.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:12
#846
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13 июня 2014 года, националисты из полка "Азов" захватили Мариуполь. Восемь лет город был под их властью, каждый год в это время "Азов" проводил парад на улицах города. Сегодня на бывшей базе националистов на заводе "Азовсталь" прошла экскурсия для российских и иностранных журналистов. Там найдена нацистская литература, граффити, многочисленные снаряды и разобранное и сложенное оружие. А сами националисты находятся в тюрьмах, где дожидаются суда.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 18:23
#847
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В последний раз высказался от души,но по пьяни.
На сегодняшний день, могу сказать, что даже не культ личности, на сегодня, гораздо хуже. На сегодня. хуже, чем против Вьетнама, Леннон отдыхает
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 18:50
#848
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Цитата:
abaika95:
И станет Москва эмиратом или автономным ханством

Давеча вспомнил, как abaika95 давал безальтернативный прогноз российскому рублю и захотелось предупредить всех тех, кто не доверяет государственному телевидению, а слушает бред всяких интернетовских раздолбаев. Товарищи, не ведитесь на уловки и враньё либерастов! Они не способны логически мыслить и все их умозаключения не что иное, как бред людей, заболевших тяжёлой формой деградации сознания.

Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"

Очень хотелось бы вставить г-ну abaika95 расширители для век и высунуть его хоть разок в реальное окно, чтобы он наконец-то смог посмотреть на окружающий мир своими широко закрытыми глазами и понять, что в его воспаленном мозге отражается какая-то альтернативная реальность, не имеющая никаких общих знаменателей с текущим положением вещей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 19:37
#849
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Цитата:
Маркс:
Совсем недавно г-н abaika95 голосил на весь форум: "Рубль тянет тенге за собой Но рубль как и в 14 обрушится раньше Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))"

Наконец-то
Я думал до этого уже не дойдет
А то тут все божаться что не читают меня а на деле читают и очень внимательно
И даже г-н Маркс страдающий тут синдромами графомании всё-таки решил наморщить ум после написания нечитабельных текстов и наконец то сделать уже то что делают нормальные тролли а тоесть использовать старую реплику оппонента против него!
Я думал уже не доживу до этого) и вот они явилось чудо
Правда г-н Маркс в порыве недержания сарказма немного позабыл что рубль таки то упал до 3 тенге что позволило перекрыть многие импотеки и кредиты по арендным квартирам досрочно (ну у тех кто подсуетился)
Проблема в том что никто же не ожидал что российские экономисты настолько суицидальные что пойдут на беспрецедентный шаг по удержанию рубля на плаву путем махинации с продажей газа за рубли,которые в итоге вылились в историческую белеберду под названием "всемирное на****во россиян"))
Когда российское руководство упорно утверждает что все начали покупать газ за рубли когда как все просто также платят за газ в евро в неподсанкционные российские банки а те уже конвертируют валюту в рубли по неудобному для себя Курсу и вуяля,российский глубинный народ опять кормят лапшой по рецепту Симонян "Европа прогнулась и рубль вырос" когда цена этому рублю в мире сейчас от силы 3 тенге)) Но его нет) фиг найдешь где обменять) и вот мы опять вернулись во времена СССР толкьо наоборот где цена официальному доллару 67 копеек но ты его не купишь зато на черном рынке доллар есть но от 8 до 10 рублей)))
Человек который скрывается под маской выдающегося экономиста и социолога 19 века должен был понять такие тонкости но мы то имеем дело не с реальным человеком а пародией на Маркса))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 19:42
#850
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А Россия развалится
Это нормальный исторический процесс
Вот уже буряты начали голову поднимать возмущаются почему именно с их региона столько "контрактников" набирается на ненужную войнушку при этом вспоминая старые обиды,когда в Москве бурятов за людей не считают выгоняя из автобусов и очередей а тут срочно они стали опорой России!
Российская власть забыла что всё ее развалы начинались с окраин
В российской империи среднеазиатское восстание в СССР бунты в Прибалтике на Кавказе так будет и сейчас,причем нацменов вооружили до зубов) люди набираются опыта на войне а вернувшись домой в свой бедный депрессивный регион что сделают?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
33
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 20:01
#851
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