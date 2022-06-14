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≡ Костанайские спортсмены помогли завоевать призовое место в Чемпионате России по пейнтболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44457
Костанайские спортсмены помогли завоевать призовое место в Чемпионате России по пейнтболу
Отправлено: 14.06.22 - 17:50
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Чемпионат проходил в городском округе Балашиха в Москве. В рамках третьего дивизиона выступало 18 команд, одна из них были единственные представители Казахстана –команда "Шериф Лайт".
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
726
Re: Костанайские спортсмены помогли завоевать призовое место в...
Отправлено: 14.06.22 - 17:50
#1
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Красавцы! Поздравляем!))

Модераторы, исправьте пожалуйста последний абзац, третье предложение "Но?" на "Но,"
и в том же предложении "неn" на "нет". Видимо ребята при правке на другой язык переключились) И еще можно пробел между дефисом и "команда" в первом абзаце, конце первого предложения поставить)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1342
Re: Костанайские спортсмены помогли завоевать призовое место в...
Отправлено: 14.06.22 - 19:29
#2
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Исправил. Спасибо.
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