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≡ Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать на криптовалюте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44457
Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать на криптовалюте
Отправлено: 14.06.22 - 14:20
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37-летний житель Костанайской области на одном из сайтов встретил всплывающую рекламу, которая предлагала заработать на бирже. Он оставил заявку, после чего с ним связался представитель компании и стал проводить инструктаж. В ходе разговора выяснилось, что деятельность заключается в торговле на криптовалютной бирже.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
980
Re: Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать...
Отправлено: 14.06.22 - 14:20
#1
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дочитал, и на всякий случай поднял страницу вверх чтобы посмотреть, что это? реклама, юмор, что это за категория, а это криминал.

Т.е., получается есть люди которые верят сообщениям на почту от пользователя совсем не вызывающего подозрения типо 08ыл0х@skindengi.tochnoneobman - вы выиграли 314012000 денег , но нужно заплатить
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Re: Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать...
Отправлено: 14.06.22 - 14:21
#2
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Балалайкины коллеги, вхрюкивающие за копейки на сайтах тексты из засаленных методичек, подрабатывают.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5328
Re: Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать...
Отправлено: 14.06.22 - 16:19
#3
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У кого-то так без дела лежат дома девять лямов, а кто-то прыгает с пятого этажа за то что задолжал. Просто удивительно как не справедливо иногда бывает
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1426
Re: Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать...
Отправлено: 14.06.22 - 16:48
#4
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финансовую грамотность надо вводить в школе, иначе взрослые дяди и тёти не умеют грамотно распоряжаться и сохранять свои деньги
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8681
Рудничанин отдал мошенникам 9 млн тенге, пытаясь заработать на криптовалюте
Отправлено: 14.06.22 - 19:15
#5
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Мошенники конечно обнаглели вконец,в инсте задолбала реклама какого то инвестиционного фонда,причем в этой рекламе фигурирует каспий банк и президент Токаев,сейчас на ютубе этот же лохотрон и опять в рекламе каспий банк и г.Ломтадзе.
Почему мошенники так просто и внаглую используют известных людей,разве нельзя за это штрафануть владельцев Инстаграмм и Ютуб,а если до них не доходит то временно заблокировать эти сайты на территории Казахстана?
Если я у себя на магазине повешаю баннер с президентом с колбасой в руках,сколько он там провесит час-два,наверно не больше,а эти гоняют круглые сутки уже с месяц наверное и ничего.

[Исправлено: Добринцофф, 14.06.2022 - 19:16]
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