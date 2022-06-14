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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 14:46
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск; Украинские военнослужащие, занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы, обратились по радиосвязи к командованию подразделения РФ прекратить огонь и предоставить коридор для выхода; Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих. На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:18
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок. То есть гибель детей от обстрелов ВСУ - это не трагедия или они для вас не дети ? Украине - Бог дал попробовать то, чем она восемь лет кормит Донбасс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12598
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 15:32
Цитата:
Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:
Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошли
Странно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))
Цитата:
А в чем интересно заключается провал и деморализация?
Западное оружие есть
Врага от столицы и от Харькова отогнали
Контрнаступление под Херсоном идёт
На Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))
Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:
Кхм
А российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))
Удобно
гражданин СССР:
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;
Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;
Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:
гражданин СССР:
открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину
открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину
Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошли
Странно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))
Цитата:
гражданин СССР:
На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
А в чем интересно заключается провал и деморализация?
Западное оружие есть
Врага от столицы и от Харькова отогнали
Контрнаступление под Херсоном идёт
На Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))
Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:
гражданин СССР:
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.
Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.
Кхм
А российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))
Удобно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:07
Нацисты продолжают бить по г Донецку. Под огнём сразу несколько районов. На кадрах разрывы снарядов в Киевском районе.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:08
Простите, раз уж у на так повеселись. Я не представляю своих друзей гадами, что тог против как то.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 16:12
13 июня 2014 года, националисты из полка "Азов" захватили Мариуполь. Восемь лет город был под их властью, каждый год в это время "Азов" проводил парад на улицах города. Сегодня на бывшей базе националистов на заводе "Азовсталь" прошла экскурсия для российских и иностранных журналистов. Там найдена нацистская литература, граффити, многочисленные снаряды и разобранное и сложенное оружие. А сами националисты находятся в тюрьмах, где дожидаются суда.
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