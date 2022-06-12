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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 498 из 498«1...496497498
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 15:37
#7456
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Цитата:
drakon:
Всё, 25 000, комментов..

Только этого мало..
Мои комменты если все соединить, под стошку будет..
Цель сотня.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 15:57
#7457
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Сегодня Троица вроде
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:03
#7458
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Цитата:
111:
Сегодня Троица вроде

У нас, была, в прошлое,
воскресенье и понедельник... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:04
#7459
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Цитата:
drakon:
нас, была, в прошлое,

Если б я знал, то вчера бы не пил..
Сегодня бы выпил.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:07
#7460
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Цитата:
111:
Сегодня бы выпил.

У нас,на церковные праздники-
не пьют... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
32
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:08
#7461
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Цитата:
111:
Сегодня бы выпил.

А сегодня зачем, или почему? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:12
#7462
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Цитата:
Эл-починно:
сегодня зачем, или почему?

У нас Троица, не слышал?
Три рюмки
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
32
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:18
#7463
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Цитата:
111:
У нас Троица, не слышал?

Ну так только вроде, слышал. :lol: Цитата:
111:
Сегодня Троица вроде
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
32
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:21
#7464
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Цитата:
111:
Три рюмки

А почему только три? Можно ведь и больше, или что то не позволяет? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:41
#7465
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Цитата:
Эл-починно:
почему только три?

Бог любит Троицу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14340
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.22 - 16:41
#7466
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Красота..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.06.22 - 16:05
#7467
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Ну, наконец то, ожил... :lol: ;-)
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