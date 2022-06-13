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≡ Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44456
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
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- На магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
116
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
#1
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Сарыаркаавтопром не использует газ, они шины качают воздухом :-) :-) :-) :-)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
881
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 00:00
#2
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Цитата:
А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

Какой толк от такой "ревизии"? Очень мало шансов, что 30-40-... летняя проводка замурованная в стену переживёт такую нагрузку. А кто интересно будет контролировать, чтобы в многоквартирных домах не использовали газовые баллоны? Да уж, за 30 лет "незалежности" не смогли организовать резервный источник подачи газа...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1359
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 00:16
#3
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Цитата:
где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

Ещё можно чёрного барашка зарезать.
Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!
:-o
Цитата:
имеет возможность перейти на дизельное топливо, но так как это затратно, 

Жаль, что откинули предложения рационализатора, да ещё и под суд отдали, предлагавшего использовать кизяк в виде топлива.
Таки может уже пора запасаться!?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
439
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 08:58
#4
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А почему молчат об этом:
Цитата:
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию кв Департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 2,08 тенге/кВтч или на 7,85 %. То есть, с 26,62 тенге до 28,71 тенге с учетом НДС с 1 июля 2022 года.

?

Цитата со статьи в КН
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8574
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 09:02
#5
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Цитата:
Don Julio:
Ещё можно чёрного барашка зарезать. Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!

ну так вроде намечено такое мероприятие на 17-ое, на набережной по Гашека. Не знаю только дождь вызывать будут, то ли другая причина.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12597
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 10:41
#6
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Цитата:
yudjin:
ну так вроде намечено такое мероприятие на 17-ое, на набережной по Гашека. Не знаю только дождь вызывать будут, то ли другая причина.

По странному стечению обстоятельств в конце апреля в Мангистау сотни человек собрались чтобы зарезать черного быка и вызвать дождь
Теперь весь Казахстан 2 месяца к кряду заливает
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 13:49
#7
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За три месяца лета при грамотной организации можно в этой безлюдной степи проложить новую ветку газопровода полностью.
И другим маршрутом, что позволит запитать газом другие районы.

Закольцевать газопроводы в закольцовку и получить надежность на порядок выше.

Одновременная неисправность двух веток невозможна. Газопроводы крайне надежно делались.
Кроме того при закольцовке можно ремонтировать отключая только маленький нужный участок.
За местом перекрытия газ поступит в обратку от закольцовки.
Ни разу за свою жизнь не сталкивался с отключением от газа областных центров.
Кроме одного убогого Кокчетава.
Который сразу за бездарнейшим отсутствием газа перестал быть областым центром вместе с областью.
Трубы видел не мало. Видел трубы изнутри. Они отполированы газом за много лет до блеска. Блеск не зеркальный, а такой матовый металлический, блестящий. Внутри ни малейшего следа. Всё блестит. Очень интересная полировка потоком газа.
Снаружи работает защита.
Примерно как катодная защита кораблей

К сожалению защита не работает от коррупцонеров, которые могут попутать обгрызаемые для навара с бюджета деревья с трубой.

В запредельно коррумпированной области, где брошенные убитейшие дороги, и догрызаемые жуликами деревья к таким работам нужно относиться с крайним подозрением. А к желающим получить навар на спекуляции сжиженным и набарыжить солярку вдвойне. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 13:56
#8
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Озвучте в газете вред экономике области в ЦИФРАХ!

Простой и кол-во недовыпущенной продукции.
Отправленные в принудительные отпуска рабочие.
Сбои поставок продукции.
Отсутствие планирования и возможный чудовищный рост цен в магазинах-барыг на замороженные продукты, типа купил и разогрел в микровлновке.

Каковы гарантии того. что ремонт будет сделан хоть немного качественно?
И сколько шансов, что вместо абсолютно исправной трубы получится тяп-ляп сделанный муляж газопровода.

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 11:05]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12597
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 13:56
#9
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Цитата:
Серый волк:
За три месяца лета при грамотной организации можно в этой безлюдной степи проложить новую ветку газопровода полностью. И другим маршрутом, что позволит запитать газом другие районы.

Странно только то почему экономически мощная советская власть этого не сделала?
Цитата:
Серый волк:
В запредельно коррумпированной области, где брошенные убитейшие дороги, и догрызаемые жуликами деревья к таким работам нужно относиться с крайним подозрением

А причем тут Воронежская область?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8574
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 13:57
#10
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Цитата:
abaika95:
Теперь весь Казахстан 2 месяца к кряду заливает

ну далеко не весь и в общем-то не заливает даже у нас. не говоря уже о мангистау.так шо магическая сила черного быка преувеличена.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 14:13
#11
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Цитата:
abaika95:
Странно только то почему экономически мощная советская власть этого не сделала?

Наверное никак не могли просчитать, что появятся такие финдиперстовые феерические чинуши, которые будут тупо воровать деревья с улиц, а при ремонте опоры городского освещения, чтоб раскошелить бюджеты. :lol: :lol: На таких и три параллельные ВЕТКИ не вариант. Только наковыряют дырок где не надо и больше отмоют.
:lol:
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4204
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 14:41
#12
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Котлы ТЭЦ рассчитаны на работу как на газе, так и на мазуте. Но в статье полное молчание...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 15:17
#13
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Цитата:
bgb: Котлы ТЭЦ рассчитаны на работу как на газе, так и на мазуте. Но в статье полное молчание.


Систем только в целом не рмссчитана на работу таких чиновников.

Так что будет .... ой.

Примерно вот так:


Остророжно в видео народная лексика, которая случается когда кто-то отключил газ. :-)
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