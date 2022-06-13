Отправлено: - 00:16

где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

имеет возможность перейти на дизельное топливо, но так как это затратно,

Цитата:Ещё можно чёрного барашка зарезать.Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!Цитата:Жаль, что откинули предложения рационализатора, да ещё и под суд отдали, предлагавшего использовать кизяк в виде топлива.Таки может уже пора запасаться!?