Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
- На магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ. Читать новость
А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.
Какой толк от такой "ревизии"? Очень мало шансов, что 30-40-... летняя проводка замурованная в стену переживёт такую нагрузку. А кто интересно будет контролировать, чтобы в многоквартирных домах не использовали газовые баллоны? Да уж, за 30 лет "незалежности" не смогли организовать резервный источник подачи газа...
где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.
Ещё можно чёрного барашка зарезать. Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!
Цитата:
имеет возможность перейти на дизельное топливо, но так как это затратно,
Жаль, что откинули предложения рационализатора, да ещё и под суд отдали, предлагавшего использовать кизяк в виде топлива. Таки может уже пора запасаться!?
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию кв Департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 2,08 тенге/кВтч или на 7,85 %. То есть, с 26,62 тенге до 28,71 тенге с учетом НДС с 1 июля 2022 года.
За три месяца лета при грамотной организации можно в этой безлюдной степи проложить новую ветку газопровода полностью. И другим маршрутом, что позволит запитать газом другие районы.
Закольцевать газопроводы в закольцовку и получить надежность на порядок выше.
Одновременная неисправность двух веток невозможна. Газопроводы крайне надежно делались. Кроме того при закольцовке можно ремонтировать отключая только маленький нужный участок. За местом перекрытия газ поступит в обратку от закольцовки. Ни разу за свою жизнь не сталкивался с отключением от газа областных центров. Кроме одного убогого Кокчетава. Который сразу за бездарнейшим отсутствием газа перестал быть областым центром вместе с областью. Трубы видел не мало. Видел трубы изнутри. Они отполированы газом за много лет до блеска. Блеск не зеркальный, а такой матовый металлический, блестящий. Внутри ни малейшего следа. Всё блестит. Очень интересная полировка потоком газа. Снаружи работает защита. Примерно как катодная защита кораблей
К сожалению защита не работает от коррупцонеров, которые могут попутать обгрызаемые для навара с бюджета деревья с трубой.
В запредельно коррумпированной области, где брошенные убитейшие дороги, и догрызаемые жуликами деревья к таким работам нужно относиться с крайним подозрением. А к желающим получить навар на спекуляции сжиженным и набарыжить солярку вдвойне.
Простой и кол-во недовыпущенной продукции. Отправленные в принудительные отпуска рабочие. Сбои поставок продукции. Отсутствие планирования и возможный чудовищный рост цен в магазинах-барыг на замороженные продукты, типа купил и разогрел в микровлновке.
Каковы гарантии того. что ремонт будет сделан хоть немного качественно? И сколько шансов, что вместо абсолютно исправной трубы получится тяп-ляп сделанный муляж газопровода.
abaika95: Странно только то почему экономически мощная советская власть этого не сделала?
Наверное никак не могли просчитать, что появятся такие финдиперстовые феерические чинуши, которые будут тупо воровать деревья с улиц, а при ремонте опоры городского освещения, чтоб раскошелить бюджеты. На таких и три параллельные ВЕТКИ не вариант. Только наковыряют дырок где не надо и больше отмоют.
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