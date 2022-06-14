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≡ Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44456
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 14:36
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В Казахстане приступили к разработке проекта национального стандарта по эксплуатации электрических самокатов. Как пояснили разработчики, согласно одному из требований максимальная скорость движения устройств не должна будет превышать 25 километров в час.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Re: Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до...
Отправлено: 14.06.22 - 14:36
#1
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Просто этот витающий в облаках чиновник - бездельник не знает как устроены полисяйки в коррумпированных регионах.

Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 14:54
#2
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Существо, писавшее этот невероятно мутный текс путает самокат и велосипед. Это разные средства передвижения. Но для него разницы нет.
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.

Уже можно сразу представить как барыга-полисяйчик будет прятаться за контейнерами Кокыс и в кустах в засаде.
И выпрыгивать на детей катающихся отбирать самокаты.

Любой прокат самокатов работает через приложения.
Мне например очень удобно было в половине первого ночи выйти в центре Нижнего Новгорода из Метро и прямо у выхода метро запрыгнуть на свободный самокат Whoosh и проехать на нем по пешеходной зоне до места заселения на главной улице. Буквально пять минут по ночному НН.
Это невероятно удобно, что моя подписка на Питерские и Московские самокаты мгновенно и без вопросов работает и в Нижнем!
И мне не надо переться пешком или вызывать такси. В Нижнем, или Твери все работает. Увидел - ткнул - поехал!
В любом приложении. WHOOSH, Urent-ситимобил, ГовнЯндекс скорость ограничивается автоматически в некоторых частях парков, пешеходных зон.
Такие места сразу видны на карте в приложении. В этих фирмах очень хорошо обкатывают все маршруты и везде где необходимо стоит ограничение в приложении.
Они не зря свой сложный бизнес ведут качественно.

Дурак - чиновник, путающий понятия велосипеда и самоката и ничего не понимающий в зонировании для этого не требуется от слова совсем.

Позор НГ с такими бездарными перепечатками низкокачественных материалов.

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2022 - 11:55]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12597
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 15:16
#3
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Цитата:
Серый волк:
В голове у этого... ни малейшего представления, что бывают велодорожки вполне приличного уровня вроде VELO-1 где я спокойно на вело разгоняюсь до 55 км/ч и никому там не мешаю, так как велодорожка качественно спроектирована для хорошей скорости.

Ааааа
Поэтому у вас в Москве ещё в прошлом году ограничили скорость электросамокатов до 25 а на некоторых участках до 15 км/час
Велодорожек нормальных нет))
И ещё столица "сверхдержавы" называется
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Скорость электросамокатов в Казахстане хотят ограничить до 25 километров в час
Отправлено: 14.06.22 - 15:39
#4
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Специально для балалаечников с методичками, разбирающихся во всех отраслях описанных в украинских и талибанских методичках, сообщаю она никогда не была выше 25 на прокатных самокатах! :-)
Просто тупо никогда.
Это транспорт на котором нужны навыки для высокой скорости. Они могут быть. Могут не быть.

Зоны есть и 15 и 10. Они видны в любом приложении.

Никто не запрещает на своём вело, или самокате ездить больше, если не стоит ограничение.
Тем более по такому виду пространства, как специально сооруженные скоростные велодорожки.
Велодорожек в столице в этом году стало уже больше 900 км. Хотя конечно это мало :-) В методичках для недоучек и фальсификаторов информации на форумах может быть написано прямо противоположное. :lol:

Вам на балалаечной фабрике методички не обновляли давно. :lol:

Специально ещё сообщаю. Что медведям в трамваях ездить можно всегда!
Впишите там в свою книжку-замухрыжку для балалаечников карандашиком :-)

Если медведь с велосипедом - можно, так как общественного транспорта в котором невозможен провоз велосипеда не осталось. :-)
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