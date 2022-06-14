Отправлено: - 15:32

гражданин СССР:

Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться после проведения огневой подготовки наступления российских войск;

гражданин СССР:

открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину

гражданин СССР:

На фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.

гражданин СССР:

Фашизм - это сокрушаться о трагической гибели детей на Украине, но цинично молчать и не замечать гибель одиннадцатилетнего мальчишки с матерью в Донецке, ставшие жертвами вчерашних украинских бомбардировок.

Цитата:Судя по колличеству новостей о сдавшихся бойцах ВСУ,российская армия воюет с тремя оставшимися нацистами на Донбассе которые героически их не пускают в Северодонецк и при этом ещё умудряются обстреливать Донецк,Белгород и топить Российские кораблиЦитата:Нет ну я конечно думал что когда-нибудь и до этого вброса про заградотряды дойдут и вот они дошлиСтранно ведь заградотряды это культурная и историческое достояние СССР а приемником выступает Россия,как это вы так разбрасываетесь традициями?))Цитата:А в чем интересно заключается провал и деморализация?Западное оружие естьВрага от столицы и от Харькова отогналиКонтрнаступление под Херсоном идётНа Донбассе врага держат что тот по три метра в день пройти не может)))Представляю 1944 год советская армия котрнаступает а нацистов кормят лапшой что советские солдаты деморализованы и вот вот сложат оружие потомучто у них провал за провалом то под Москвой то под Сталинградом)Цитата:КхмА российский фашизм или рашизм это убить 250 украинских детей потом сказать что их убили свои же родители а потом плакаться по выдоманному распятому мальчику из Донецка?))Удобно