Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 11:09

Война в Украине почти в точности повторяет конфликты холодной войны

Когда США и СССР бились за каждую страну деля ее по частям

То северная Корея науськиваемая Китаем и ССср нападет на южную,получит по шее от США и уйдет на 38 параллель

То северный Вьетнам при помощи СССР будет пробиваться в Южный,где США получит по шее и уйдет

То Германию разделят

То СССР влезет в гражданскую войну в Афганистане получит по шее и выйдет

Так и тут

Искусственно создали гражданский конфликт где русские стреляют в русских а украинцы в украинцев,чтобы на десятилетия создать Африку у границ России и постояно там воевать

Хотя это всё ещё в 2008 году было детально опасно аналитиком Джорджем Фридманом в книге "следующие 100 лет"

Там в точности всё по графику чуть ли не год в год расписано

Россия обьеденится с Белоруссией а потом обязана напасть на Украину в надежде стать сверхдержавой и бросить вызов США но вначале 20ых годов Россия развалится или утратит власть над частью своих субъектов

В ответ Польша станет доминировать в восточной Европе создав союз государств по типу речи посполитой

Пока первая часть прогноза верна

Хотя Фридман перед самой войной публиковался в российском СМИ утверждая что Россия не будет нападать всё-таки на Украину

Ну не сможет Россия Украину покорить из за количества тамошнего населения,территории и культурных,родственных связей между русскими и украинцами

А оно вон как обернулось) значит ждём развала России 3.0.