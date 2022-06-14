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≡ Сократить срок регистрации брака собираются в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44451
Сократить срок регистрации брака собираются в Казахстане
Отправлено: 14.06.22 - 13:08
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Министерство юстиции Казахстана предлагает сократить срок ожидания регистрации брака в Казахстане с одного месяца до 15 дней. Подать заявление на регистрацию брака можно как через портал электронного правительства, так и через отделы РАГС.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12314
Re: Сократить срок регистрации брака собираются в Казахстане
Отправлено: 14.06.22 - 13:08
#1
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Очень своевременно.
А то в августе жуликантропы на месяц до газовой трубы дорвутся поотмывать на ремонте того, что ремонта никогда не требует.

За месяц без газа, и с простоем кучи предприятий, подавшие заявления очень даже могут передумать.
:lol:
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