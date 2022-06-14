Отправлено: - 13:08

Очень своевременно.А то в августе жуликантропы на месяц до газовой трубы дорвутся поотмывать на ремонте того, что ремонта никогда не требует.За месяц без газа, и с простоем кучи предприятий, подавшие заявления очень даже могут передумать.