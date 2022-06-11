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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.22 - 10:35
Цитата:
Там с памятью совсем плохо. Как у рыбки
Эл-починно:
Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили. А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада
Красиво Вы однако, как и одноимённый форумчанин, всё на Россию списать решили. А кто госпереворот устроил? Не без поддержки запада
Там с памятью совсем плохо. Как у рыбки
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 06:36
ВСУ весь день беспорядочно били по Донецку. За 13 июня они выпустили по разным районам города более сотни ракет РСЗО и десятки гаубичных снарядов "натовского" калибра 155 мм. Погибли пять человек, включая ребенка, 37 получили ранения. Удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры - рынку, больнице, станции обслуживания транспорта, а также по жилым районам столицы ДНР В связи с этим, в ООН выразили сильную озабоченность обстрелом роддома в Донецке. Это нарушение международного гуманитарного права, сообщили в офисе генсека.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 09:14
Цитата:
друг там живет: "2 часа без остановки обстреливали со всего подряд", днем рынок обстреляли "в районе мягко говоря тыловом"
гражданин СССР:
ВСУ весь день беспорядочно били по Донецку.
ВСУ весь день беспорядочно били по Донецку.
друг там живет: "2 часа без остановки обстреливали со всего подряд", днем рынок обстреляли "в районе мягко говоря тыловом"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 10:43
Цитата:
А зачем донбасцы в Донецке прячутся?
Ну выходили бы в поле и воевали))
Тем более Россия перед войной всех мирных с Донбасса вывезла
Там одни гуки остались так что нормальная военная ситуация да?)
[Исправлено: Rexyn, 14.06.2022 - 11:01]
гражданин СССР:
ВСУ весь день беспорядочно били по Донецку. За 13 июня они выпустили по разным районам города более сотни ракет РСЗО и десятки гаубичных снарядов "натовского" калибра 155 мм.
ВСУ весь день беспорядочно били по Донецку. За 13 июня они выпустили по разным районам города более сотни ракет РСЗО и десятки гаубичных снарядов "натовского" калибра 155 мм.
А зачем донбасцы в Донецке прячутся?
Ну выходили бы в поле и воевали))
Тем более Россия перед войной всех мирных с Донбасса вывезла
Там одни гуки остались так что нормальная военная ситуация да?)
[Исправлено: Rexyn, 14.06.2022 - 11:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 10:46
Цитата:
Вы будете удивлены но пока стрелков-гирька с отрядом наемников не захватил Славянск боевых действий на востоке Украины не было))
Гирька у нас офицер ФСБ действующий по приказу из кремля
Так что пока Россия не влезла всё было тихо
Или будете упорываться дальше?)
Skeptic:
Кровь на Донбассе льётся уже 8(восемь) лет, а начала Россия? Ну и логика...
Кровь на Донбассе льётся уже 8(восемь) лет, а начала Россия? Ну и логика...
Вы будете удивлены но пока стрелков-гирька с отрядом наемников не захватил Славянск боевых действий на востоке Украины не было))
Гирька у нас офицер ФСБ действующий по приказу из кремля
Так что пока Россия не влезла всё было тихо
Или будете упорываться дальше?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 11:09
Война в Украине почти в точности повторяет конфликты холодной войны
Когда США и СССР бились за каждую страну деля ее по частям
То северная Корея науськиваемая Китаем и ССср нападет на южную,получит по шее от США и уйдет на 38 параллель
То северный Вьетнам при помощи СССР будет пробиваться в Южный,где США получит по шее и уйдет
То Германию разделят
То СССР влезет в гражданскую войну в Афганистане получит по шее и выйдет
Так и тут
Искусственно создали гражданский конфликт где русские стреляют в русских а украинцы в украинцев,чтобы на десятилетия создать Африку у границ России и постояно там воевать
Хотя это всё ещё в 2008 году было детально опасно аналитиком Джорджем Фридманом в книге "следующие 100 лет"
Там в точности всё по графику чуть ли не год в год расписано
Россия обьеденится с Белоруссией а потом обязана напасть на Украину в надежде стать сверхдержавой и бросить вызов США но вначале 20ых годов Россия развалится или утратит власть над частью своих субъектов
В ответ Польша станет доминировать в восточной Европе создав союз государств по типу речи посполитой
Пока первая часть прогноза верна
Хотя Фридман перед самой войной публиковался в российском СМИ утверждая что Россия не будет нападать всё-таки на Украину
Ну не сможет Россия Украину покорить из за количества тамошнего населения,территории и культурных,родственных связей между русскими и украинцами
А оно вон как обернулось) значит ждём развала России 3.0.
Когда США и СССР бились за каждую страну деля ее по частям
То северная Корея науськиваемая Китаем и ССср нападет на южную,получит по шее от США и уйдет на 38 параллель
То северный Вьетнам при помощи СССР будет пробиваться в Южный,где США получит по шее и уйдет
То Германию разделят
То СССР влезет в гражданскую войну в Афганистане получит по шее и выйдет
Так и тут
Искусственно создали гражданский конфликт где русские стреляют в русских а украинцы в украинцев,чтобы на десятилетия создать Африку у границ России и постояно там воевать
Хотя это всё ещё в 2008 году было детально опасно аналитиком Джорджем Фридманом в книге "следующие 100 лет"
Там в точности всё по графику чуть ли не год в год расписано
Россия обьеденится с Белоруссией а потом обязана напасть на Украину в надежде стать сверхдержавой и бросить вызов США но вначале 20ых годов Россия развалится или утратит власть над частью своих субъектов
В ответ Польша станет доминировать в восточной Европе создав союз государств по типу речи посполитой
Пока первая часть прогноза верна
Хотя Фридман перед самой войной публиковался в российском СМИ утверждая что Россия не будет нападать всё-таки на Украину
Ну не сможет Россия Украину покорить из за количества тамошнего населения,территории и культурных,родственных связей между русскими и украинцами
А оно вон как обернулось) значит ждём развала России 3.0.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 11:42
Цитата:
А че, удобно, развалится на кучу мелких частей, и каждый сам себе Елбасы. Но до поры до времени, пока отбиваться не надоест. А потом опять начнутся великие обьединения земель под рандомным названием. И так по кругу
abaika95:
А оно вон как обернулось) значит ждём развала России 3.0.
А оно вон как обернулось) значит ждём развала России 3.0.
А че, удобно, развалится на кучу мелких частей, и каждый сам себе Елбасы. Но до поры до времени, пока отбиваться не надоест. А потом опять начнутся великие обьединения земель под рандомным названием. И так по кругу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 11:49
Цитата:
Нельзя было допускать развала СССР. При союзе такое себе даже представить было невозможно. У независимости появляются неожиданные последствия.
abaika95:
Искусственно создали гражданский конфликт где русские стреляют в русских а украинцы в украинцев,чтобы на десятилетия создать Африку у границ России и постояно там воевать
Искусственно создали гражданский конфликт где русские стреляют в русских а украинцы в украинцев,чтобы на десятилетия создать Африку у границ России и постояно там воевать
Нельзя было допускать развала СССР. При союзе такое себе даже представить было невозможно. У независимости появляются неожиданные последствия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 12:02
Цитата:
Видимо самая жесть еще впереди
Донецкая Народная Республика (ДНР) запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Видимо самая жесть еще впереди
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 12:04
Цитата:
Я так понимаю, что с обеих сторон расходы ожидаются мама не горюй.
США будут направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, об этом решении сообщил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает РИА Новости.
Я так понимаю, что с обеих сторон расходы ожидаются мама не горюй.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 12:16
Цитата:
Да нормальный исторический процесс В Евразии
Сначала монголы и тюрки всех обьеденили
Потом русские и мордва
Следующие чеченцы по всей видимости будут
И станет Москва эмиратом или автономным ханством
Цитата:
Почему? Гражданскую войну не помните? Или крестьянские восстания по всему СССР? Все воевали друг с другом
Гражданская война так и не кончилась потомучто
СССР мертворождённый проект когда отказался от мировой революции
Поэтому развал СССР дело вполне нормальное
Цитата:
Да в феврале чуть не взяли Киев
А теперь МММшник Душилин просит помощи от ВСУ)
maxsaf:
Но до поры до времени, пока отбиваться не надоест. А потом опять начнутся великие обьединения земель под рандомным названием. И так по кругу
Но до поры до времени, пока отбиваться не надоест. А потом опять начнутся великие обьединения земель под рандомным названием. И так по кругу
Да нормальный исторический процесс В Евразии
Сначала монголы и тюрки всех обьеденили
Потом русские и мордва
Следующие чеченцы по всей видимости будут
И станет Москва эмиратом или автономным ханством
Цитата:
maxsaf:
Нельзя было допускать развала СССР. При союзе такое себе даже представить было невозможно
Нельзя было допускать развала СССР. При союзе такое себе даже представить было невозможно
Почему? Гражданскую войну не помните? Или крестьянские восстания по всему СССР? Все воевали друг с другом
Гражданская война так и не кончилась потомучто
СССР мертворождённый проект когда отказался от мировой революции
Поэтому развал СССР дело вполне нормальное
Цитата:
maxsaf:
Видимо самая жесть еще впереди
Видимо самая жесть еще впереди
Да в феврале чуть не взяли Киев
А теперь МММшник Душилин просит помощи от ВСУ)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.22 - 12:30
Цитата:
Потому что пропаганда и идеология были намного сильнее после гражданской и прочих восстаний. Там же нам и внушили что все народы союзных республик - братские. Хотя по факту - ничего там и близко нет братского даже между субъектами федерации, про республики вообще молчу.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 12:31]
abaika95:
Почему?
Почему?
Потому что пропаганда и идеология были намного сильнее после гражданской и прочих восстаний. Там же нам и внушили что все народы союзных республик - братские. Хотя по факту - ничего там и близко нет братского даже между субъектами федерации, про республики вообще молчу.
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2022 - 12:31]
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