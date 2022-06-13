Отправлено: - 11:17

Don Julio:

Этож нудисты. Напьются грузинского грушевого и ходят, нудят-нудят!

Алиса:

не могу понять - зачем СМИ вообще выносят на публику эту информацию, еще и с фото/видео. Э

Цитата:Эка у вас матушка опыта то в этом деле)Надеюсь не про себя тут в 3 лице глаголите? А то больно черты схожиеПоявляетесь тут по вечерам как этот с видеоПеревозбужденная что явно указывает на наличие приема чего-то особенногоНу и несёт вас часто что-то на японском тут нудить)Цитата:А как по другому людей привлечь?)Вопросы ЖКХ,экономики,политики это скучно и узконаправленноА вот аварии,убийства,всякая городская бредятина это самое то для жёлтого СМИТолько вот НГ которое ориентируется на российское политическое НГ зачем это нужно? Непонятно