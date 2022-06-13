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≡ Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44449
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
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- На магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
116
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 13.06.22 - 22:12
#1
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Сарыаркаавтопром не использует газ, они шины качают воздухом :-) :-) :-) :-)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
881
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 00:00
#2
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Цитата:
А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

Какой толк от такой "ревизии"? Очень мало шансов, что 30-40-... летняя проводка замурованная в стену переживёт такую нагрузку. А кто интересно будет контролировать, чтобы в многоквартирных домах не использовали газовые баллоны? Да уж, за 30 лет "незалежности" не смогли организовать резервный источник подачи газа...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1359
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 00:16
#3
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Цитата:
где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

Ещё можно чёрного барашка зарезать.
Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!
:-o
Цитата:
имеет возможность перейти на дизельное топливо, но так как это затратно, 

Жаль, что откинули предложения рационализатора, да ещё и под суд отдали, предлагавшего использовать кизяк в виде топлива.
Таки может уже пора запасаться!?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
439
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 08:58
#4
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А почему молчат об этом:
Цитата:
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию кв Департамент по регулированию естественных монополий по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 2,08 тенге/кВтч или на 7,85 %. То есть, с 26,62 тенге до 28,71 тенге с учетом НДС с 1 июля 2022 года.

?

Цитата со статьи в КН
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8571
Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа в Костанае
Отправлено: 14.06.22 - 09:02
#5
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Цитата:
Don Julio:
Ещё можно чёрного барашка зарезать. Согласно узункулаку сказывают, очень действенный метод!

ну так вроде намечено такое мероприятие на 17-ое, на набережной по Гашека. Не знаю только дождь вызывать будут, то ли другая причина.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12588
Re: Переходим на солярку - Как готовятся к месяцу жизни без газа...
Отправлено: 14.06.22 - 10:41
#6
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Цитата:
yudjin:
ну так вроде намечено такое мероприятие на 17-ое, на набережной по Гашека. Не знаю только дождь вызывать будут, то ли другая причина.

По странному стечению обстоятельств в конце апреля в Мангистау сотни человек собрались чтобы зарезать черного быка и вызвать дождь
Теперь весь Казахстан 2 месяца к кряду заливает
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