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≡ Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44449
Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 17:53
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Видео обнаженного мужчины, разгуливающего ранним утром посреди проезжей части ул. Чкалова, присылают читатели. Мужчина ходил по двойной сплошной и бросался к проезжающим машинам. Полиция уже установила его личность.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
435
Re: Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 17:53
#1
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Мужина - это что за зверь?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5325
Re: Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 18:08
#2
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Надо же , докатились уже стали обсуждать поступки психически больных людей, ну это слишком!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4795
Re: Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 20:40
#3
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не могу понять - зачем СМИ вообще выносят на публику эту информацию, еще и с фото/видео. Это больные люди. А среди оставшихся немало неадекватно реагирующих. И ем более пообсуждать и пальцем указывать - так эо вообще -медом не корми. У этих людей есть здоровые родственники - им каково? ЧТо у нас за болезнь пошла последние годы - сфоткать/ видео снять - хайпануть, а то что человеку/его родственникам дальше жить - не думают. Журналисты вообще в первую очередь должны думать об этом - а не "сенсации" устраивать.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25005
Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 20:58
#4
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Цитата:
Алиса:
в первую очередь должны думать об этом -

Это наверное, "Тольский Мыслитель" - ожил... :lol: ;-)
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
25
Re: Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 21:41
#5
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который находился в состоянии алкогольного опьянения
Скорее всего не пьяный, а под спайсом.
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