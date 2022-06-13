Re: Пьяный голый мужина бродил по проезжей части в Костанае

Отправлено: - 20:40

не могу понять - зачем СМИ вообще выносят на публику эту информацию, еще и с фото/видео. Это больные люди. А среди оставшихся немало неадекватно реагирующих. И ем более пообсуждать и пальцем указывать - так эо вообще -медом не корми. У этих людей есть здоровые родственники - им каково? ЧТо у нас за болезнь пошла последние годы - сфоткать/ видео снять - хайпануть, а то что человеку/его родственникам дальше жить - не думают. Журналисты вообще в первую очередь должны думать об этом - а не "сенсации" устраивать.