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≡ "Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное" жалуются на застройщиков в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44449
"Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное" жалуются на застройщиков в Костанае
Отправлено: 13.06.22 - 17:20
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Встреча дачников с представителями акимата Костаная и застройщиков прошла в школе № 27. Главный вопрос - что делать с генпланом, согласно которому территория потребительского кооператива обозначена в документах как жилой массив.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8570
Re: "Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное"...
Отправлено: 13.06.22 - 17:20
#1
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Цитата:
«Это мы, «БК-Строй»

Построим рай для одних и сделаем ад для других?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14326
Re: "Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное"...
Отправлено: 13.06.22 - 17:22
#2
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Торговаться надо.
В Наримановке сотка доходила до 24х тысяч долларов..
Молодцы.
Держать строй.
Правда у кого дачи легализированы наверно..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12585
Re: "Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное"...
Отправлено: 13.06.22 - 17:29
#3
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Цитата:
Свалка у нас есть, которая 48 лет здесь. Я посмотрела законы Казахстана. От химсклада должна быть километровая защитная зона, а вы хотите сносить дачи и строить здесь жилые дома.

Хм это получается говорит человек который живёт на даче превратив садовый участок в постоянное место жительства и законы и свалки её при этом не колышат?
Цитата:
Если вам угрожают, что принудительно снесут, обращайтесь в полицию. Если вы с их действиями будете не согласны, тогда в прокуратуру. Нам пока жалоб не было.

И не будет жалоб
Потомучто люди воздух сотрясать любят а как коснется конкретных данных сразу оказывается что с ними общаются сугубо мирно и по доброму)
Цитата:
Вы же понимаете политику - что нам давят на нервы? Когда приходят к бабушке и капают на нервы, что завтра рядом с ее участком построят многоэтажку и будут мусором закидывать участок... Это же психология человеческая. Люди боятся

А зачем боятся? Живите дальше на своем участке просто из двора вы сразу будете попадать на парковку а сверху на вас будет смотреть 10 этажей глаз)
Или человек поселившись на даче сразу думает что он теперь тут на вечно нашел тихое,безлюдное пристанище,почти что родную деревеньку но при этом недолеко от города котрый никогда до них не дойдет?)
Вроде взрослые люди все и такие наивные
Забаву сколько возмущались всеровно продали
Общагу в центре сколько возмущались всеровно построили
И тут сколько не кричи,город возьмёт своё
Ну найдется даже свой Химейер это так,мелочи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5492
Re: "Нас давят!" - Дачники из ПК "Юбилейное"...
Отправлено: 13.06.22 - 20:16
#4
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Цитата:
abaika95:
свой Химейер

----Это кто ??? Или - Х не отличишь от Н ??
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