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≡ Назарбаев встретился с Путиным в Москве
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44448
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 13:47
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Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России. Они отметили, что сотрудничество Казахстана и РФ развивается на основе равноправного диалога.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
995
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 13:47
#1
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Интересно,какой вопрос он полетел решать.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25004
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:34
#2
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Цитата:
Сабыр:
какой вопрос он полетел решать.

Наверное пенсию Российскую, хочет -
получать? Там больше... :lol: ;-)
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
240
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:42
#3
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Никак не успокоится этот пенсионер, сидел бы на печи и не сувал бы свой нос во все дырки
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16815
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:53
#4
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Цитата:
drakon:
Наверное пенсию Российскую, хочет - получать? Там больше...

А мож и всем казахстанцам российскую пенсию выбивает? :-o :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16815
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:56
#5
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Цитата:
Сабыр:
Интересно,какой вопрос он полетел решать.

Простые смертные будут довольствоваться официальной версией пресслужб)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16815
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:58
#6
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Цитата:
Охотник:
Никак не успокоится этот пенсионер, сидел бы на печи и не сувал бы свой нос во все дырки

Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5324
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:12
#7
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Простые смертные будут довольствоваться официальной версией
На Ютубе мелькнула инфа, что ездил жаловаться, мол последыш совсем отбился от рук и постепенно уводит страну на запад, не слушает своего патрона.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12585
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:28
#8
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Молодец старик! Самый прошаренный диктатор постсовка,остальные чёт то там детей после себя ставят,обнуляются, с автоматами бегают а этот решил вопрос по самому хитрому плану
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)
А народ и уши развесил не понимая почему обычный пенсионер на международные встречи ездит)
До нашего мелочного народа не дойдет что настоящий Елбасы ради спокойствия в стране ни перед чем не остановится,и если надо и дочек в ссылку отправит)) на то он и лидер нации)

Цитата:
maxsaf:
Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)

Поздравили с чем? С днём независимости России от Казахстана?
Казахстан вроде промолчал а северная Корея и НедоАбхазия поздравили)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5491
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:37
#9
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Цитата:
drakon:
Там больше...

---в Казахстане больше :-x
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15331
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 16:24
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
На Ютубе мелькнула инфа,

Это на канале Басе что ли?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
724
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 16:44
#11
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Цитата:
abaika95:
Казахстан вроде промолчал

Цитата:
abaika95:
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)

Цитата:
Наша Газета:Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России

где-то несостыковочка)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14325
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 16:55
#12
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Его то послал наверно уже Токаев, он то прагматик, чтобы зря не светиться лишний раз.
Всем известно, что Путин хочет отправить хотя бы полк от Казахстана на Украину для показухи, скорее для того, чтоб был открыт новый белорусский фронт, вот и решают эту проблему, как..
Лукашенко ломается чего то, не хочет убивать украинский народ только с Россией..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
724
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 17:12
#13
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Цитата:
111:
Всем известно, что Путин хочет

о как) наверное хорошо, когда ты не все) жить легче)
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
51
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 19:01
#14
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За чей счет ездил . И сколько стоит референдум
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