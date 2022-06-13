Re: Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ

Отправлено: - 10:35

Я то думал казахстанец или россиянин будет защищать свою страну, а тут на те - за лям , другой можно купить игрока и он на радость всем отыграет , схватил барбосы и свалит. Мне кажется это какая-то фальшивая победа.