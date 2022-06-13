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≡ Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44448
Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ
Отправлено: 13.06.22 - 10:35
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Проанализировав казахстанский футбольный сезон, эксперты из Transfermarkt сделали вывод, что самыми стремительно прогрессирующими игроками КПЛ стали полузащитники Макс Эбонг («Астана»), Максим Самородов («Актобе») и Виктор Брага («Ордабасы»).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5324
Re: Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ
Отправлено: 13.06.22 - 10:35
#1
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Я то думал казахстанец или россиянин будет защищать свою страну, а тут на те - за лям , другой можно купить игрока и он на радость всем отыграет , схватил барбосы и свалит. Мне кажется это какая-то фальшивая победа.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
115
Re: Transfermarkt обновил стоимость игроков КПЛ
Отправлено: 13.06.22 - 18:54
#2
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казахстанцы платят бабло из бюджета и из личного кармана, чтобы смотреть как сербы, хорваты, узбеки и россияне играют футбол на казахстанских полях.
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