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≡ «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная вынесли в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44448
«Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная вынесли в суде
Отправлено: 13.06.22 - 10:53
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Он обвинялся в том, что 15 января 2022 года на пересечении улиц Маяковского - Воинов-интернационалистов сбилна смерть пешехода. Погибла 52-летняя врач частной клиники «Жемчужина» Елена Сухарева.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8570
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 10:53
#1
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Цитата:
- Это преступление небольшой тяжести, - разъяснила судья.

Убить человека - преступление небольшой тяжести. Дожились, однако...
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
166
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 11:15
#2
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Интересное правосудие. Как то водитель автобуса наехал на бабушку, которая переходила в не положенном месте. Водителя посадили. А здесь на переходе убил - простили фактически.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16815
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 11:22
#3
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Цитата:
санкция данной статьи безальтернативная и подразумевает лишение свободы.

А какой именно статьи?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12585
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 15:32
#4
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Цитата:
yudjin:
Убить человека - преступление небольшой тяжести. Дожились, однако...

Дожились аднака что журналисты (хоть и народные) смотрят в книгу и видят фигу точнее смотрят в статью и видят..фигню)
Цитата:
Это преступление небольшой тяжести, - разъяснила судья. - В связи с тем, что

Разъяснение никто читать не хочет даже журналисты
Уровень конечно, хотя мы же всегда должны понимать что "не всё так однозначно"))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15331
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 16:39
#5
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Цитата:
yudjin:
Убить человека - преступление небольшой тяжести. Дожились, однако..

Непредумышленное + деятельное раскаяние (выплата морального и материального вреда потерпевшему) + просьба самого потерпевшего. А вообще по ДТП в Казахстане не больше 5 лет дают.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
166
Re: «Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу...
Отправлено: 13.06.22 - 17:21
#6
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Цитата:
Сын погибшей, 24-летний Алексей Сухарев, сообщил, что подсудимый выплатил ему материальный ущерб и моральный вред. Сухарев принял извинения и просил не лишать Ибрашева свободы. Источник:

Странный сынок. У него мать убили, а он денег получил и успокоился.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14325
«Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная вынесли в суде
Отправлено: 13.06.22 - 17:24
#7
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Цитата:
ZXC:
него мать убили, а он денег получил

Ну выйдет через год полтора с условки и что?
Уже ничто не вернет ее.
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