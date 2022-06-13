Отправлено: - 17:29

Свалка у нас есть, которая 48 лет здесь. Я посмотрела законы Казахстана. От химсклада должна быть километровая защитная зона, а вы хотите сносить дачи и строить здесь жилые дома.

Если вам угрожают, что принудительно снесут, обращайтесь в полицию. Если вы с их действиями будете не согласны, тогда в прокуратуру. Нам пока жалоб не было.

Вы же понимаете политику - что нам давят на нервы? Когда приходят к бабушке и капают на нервы, что завтра рядом с ее участком построят многоэтажку и будут мусором закидывать участок... Это же психология человеческая. Люди боятся

Цитата:Хм это получается говорит человек который живёт на даче превратив садовый участок в постоянное место жительства и законы и свалки её при этом не колышат?Цитата:И не будет жалобПотомучто люди воздух сотрясать любят а как коснется конкретных данных сразу оказывается что с ними общаются сугубо мирно и по доброму)Цитата:А зачем боятся? Живите дальше на своем участке просто из двора вы сразу будете попадать на парковку а сверху на вас будет смотреть 10 этажей глаз)Или человек поселившись на даче сразу думает что он теперь тут на вечно нашел тихое,безлюдное пристанище,почти что родную деревеньку но при этом недолеко от города котрый никогда до них не дойдет?)Вроде взрослые люди все и такие наивныеЗабаву сколько возмущались всеровно продалиОбщагу в центре сколько возмущались всеровно построилиИ тут сколько не кричи,город возьмёт своёНу найдется даже свой Химейер это так,мелочи.