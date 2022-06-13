Отправлено: - 15:32

yudjin:

Убить человека - преступление небольшой тяжести. Дожились, однако...

Это преступление небольшой тяжести, - разъяснила судья. - В связи с тем, что

Цитата:Дожились аднака что журналисты (хоть и народные) смотрят в книгу и видят фигу точнее смотрят в статью и видят..фигню)Цитата:Разъяснение никто читать не хочет даже журналистыУровень конечно, хотя мы же всегда должны понимать что "не всё так однозначно"))