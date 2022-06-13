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«Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная вынесли в суде
«Преступление небольшой тяжести» - Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная вынесли в суде
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