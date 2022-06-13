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Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44446
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 13:47
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России. Они отметили, что сотрудничество Казахстана и РФ развивается на основе равноправного диалога.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 995
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 13:47
Интересно,какой вопрос он полетел решать.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25004
Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:34
Цитата:
Наверное пенсию Российскую, хочет -
получать? Там больше...
Сабыр:
какой вопрос он полетел решать.
какой вопрос он полетел решать.
Наверное пенсию Российскую, хочет -
получать? Там больше...
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 240
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:42
Никак не успокоится этот пенсионер, сидел бы на печи и не сувал бы свой нос во все дырки
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:53
Цитата:
А мож и всем казахстанцам российскую пенсию выбивает?
drakon:
Наверное пенсию Российскую, хочет - получать? Там больше...
Наверное пенсию Российскую, хочет - получать? Там больше...
А мож и всем казахстанцам российскую пенсию выбивает?
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:56
Цитата:
Простые смертные будут довольствоваться официальной версией пресслужб)
Сабыр:
Интересно,какой вопрос он полетел решать.
Интересно,какой вопрос он полетел решать.
Простые смертные будут довольствоваться официальной версией пресслужб)
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 14:58
Цитата:
Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)
Охотник:
Никак не успокоится этот пенсионер, сидел бы на печи и не сувал бы свой нос во все дырки
Никак не успокоится этот пенсионер, сидел бы на печи и не сувал бы свой нос во все дырки
Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5323
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:12
Простые смертные будут довольствоваться официальной версией
На Ютубе мелькнула инфа, что ездил жаловаться, мол последыш совсем отбился от рук и постепенно уводит страну на запад, не слушает своего патрона.
На Ютубе мелькнула инфа, что ездил жаловаться, мол последыш совсем отбился от рук и постепенно уводит страну на запад, не слушает своего патрона.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12584
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:28
Молодец старик! Самый прошаренный диктатор постсовка,остальные чёт то там детей после себя ставят,обнуляются, с автоматами бегают а этот решил вопрос по самому хитрому плану
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)
А народ и уши развесил не понимая почему обычный пенсионер на международные встречи ездит)
До нашего мелочного народа не дойдет что настоящий Елбасы ради спокойствия в стране ни перед чем не остановится,и если надо и дочек в ссылку отправит)) на то он и лидер нации)
Цитата:
Поздравили с чем? С днём независимости России от Казахстана?
Казахстан вроде промолчал а северная Корея и НедоАбхазия поздравили)
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)
А народ и уши развесил не понимая почему обычный пенсионер на международные встречи ездит)
До нашего мелочного народа не дойдет что настоящий Елбасы ради спокойствия в стране ни перед чем не остановится,и если надо и дочек в ссылку отправит)) на то он и лидер нации)
Цитата:
maxsaf:
Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)
Интересно, сколько стран включая КЗ поздравили Путина в этом году?)
Поздравили с чем? С днём независимости России от Казахстана?
Казахстан вроде промолчал а северная Корея и НедоАбхазия поздравили)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5491
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 15:37
Цитата:
---в Казахстане больше
drakon:
Там больше...
Там больше...
---в Казахстане больше
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15331
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 16:24
Цитата:
Это на канале Басе что ли?
сайлау курманов:
На Ютубе мелькнула инфа,
На Ютубе мелькнула инфа,
Это на канале Басе что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 723
Re: Назарбаев встретился с Путиным в Москве
Отправлено: 13.06.22 - 16:44
Цитата:
Цитата:
Цитата:
где-то несостыковочка)))
abaika95:
Казахстан вроде промолчал
Казахстан вроде промолчал
Цитата:
abaika95:
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)
Просто сделал вид что его свергли,для остарстки почикал своих зятьев,родню и окружение.И дальше правит)
Цитата:
Наша Газета:Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России
где-то несостыковочка)))
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