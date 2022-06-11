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≡ Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44445
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 11.06.22 - 15:04
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Из столицы он начнёт курсировать 2 июля. В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что поезда №81/82 сообщением Нур-Султан Нурлы жол – Костанай с вагонами Тальго будут курсировать через день.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
109
Re: Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 13.06.22 - 12:31
#15
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Куда дели маршруты Нур-Султан -Москва. Нур-Султан- Питер. Через Костанай как было удобно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8569
Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Отправлено: 13.06.22 - 13:05
#16
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Цитата:
nmv85:
Куда дели маршруты Нур-Султан -Москва.

его года 4 назад укоротили до Астана - Челябинск, а с короной и совсем пропал.
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