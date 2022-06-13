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≡ Покупка по программе автокредитования - очередной обман народа?!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44445
Покупка по программе автокредитования - очередной обман народа?!
Отправлено: 13.06.22 - 11:28
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Всем доброго дня, хочу поделится своим впечатлением по покупке автомобиля по программе льготного автокредитования. Дело происходило следующим образом: банк одобрил мне кредит на покупку автомобиля, я принёс в автосалон гарантийное письмо, действительное 25 дней.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16810
Re: Покупка по программе автокредитования - очередной обман...
Отправлено: 13.06.22 - 11:28
#1
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Обратитесь в правоохранительные органы, пусть зафиксируют передачу взятки.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14318
Re: Покупка по программе автокредитования - очередной обман...
Отправлено: 13.06.22 - 11:35
#2
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Ждите год.
Сейчас везде так.
Пусть скупают все россияне.
Программа же про очередь ничего не говорит..
Профайл
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