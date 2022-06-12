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≡ Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44445
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 09:49
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В том случае, если погода позволит Казахстану получить средний урожай пшеницы (это 14-15 млн тонн), стоимость зерна снизится с нынешних 170 тыс. тенге/тонна до 125-130 тыс. Таким прогнозом поделился официальный представитель-эксперт Зернового союза Казахстана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14318
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 09:49
#1
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Ну так...
Ворованного зерна со скидкой конечно у России огромное количество..
Интересно, успеет ли она захватить все пастбища Украины к осени, чтобы украсть весь урожай..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
379
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 10:14
#2
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Цитата:
111:
Ну так... Ворованного зерна со скидкой конечно у России огромное количество..

Капец ты клоун. Фейки смотрю ложками ешь. То про стиральные машинки, то про зерно. Даже в ООН признали что про зерно фейк. Но тролли как обычно схавают.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5322
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 13:02
#3
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Если бы ещё на продукты, топливо, коммуналку снизили цену, я бы портрет президента на груди тату сделал и от гордости каждое утро во дворе патриотические песни орал....
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1315
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 18:07
#4
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Цитата:
111:
успеет ли она захватить все пастбища Украины к осени

...И весь интернет с украинских столбов поснимать :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3142
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 18:22
#5
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Цитата:
111:
она захватить все пастбища


Переписывался с коллегой из Украины: - они практически засеяли 95% всей площади, несмотря на войну; осенью они как чувствовали, побольше засеяли озимых; по провизорным данным, в валовке они соберут миллионов на пять меньше прошлогоднего, рекордного, урожая, это примерно 78-80 миллионов тонн зерна.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14318
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 19:10
#6
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Цитата:
ACROS:
примерно 78-80 миллионов тонн зерна

Ну если специально не сожгут зажигательными..
И так сколько могут выжигают там все..
Типа что Украина продаст, то пойдёт на вооружение армии.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25003
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 12.06.22 - 19:38
#7
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Цитата:
111:
успеет ли она захватить все пастбища Украины к осени, чтобы украсть весь урожай..

Мне, кажется, что на пасбищах, баранов - пасут.
А не урожай зерновых - собирают... :lol: :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14318
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 12.06.22 - 19:42
#8
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Цитата:
drakon:
Мне, кажется, что на пасбищах, баранов - пасут.

Ну по казахски пастбища..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
417
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 13.06.22 - 10:56
#9
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Кто-то здесь врёт.
Сшанцы истерят, что миру из-за России голод голодный грозит...
Значит, цены должны взлететь до небес.
А наш доморощенный "специалист", вопреки "прогнозам" Госдепа, снижение обещает.
Где логика и где правда? :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3142
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 13.06.22 - 11:33
#10
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Цитата:
drakon:
на пасбищах, баранов - пасут.


Не слишком силён в русской грамматике и словесности, но мне думается: баранов (МРС) пасут ( применительно к нашим условиям ) в степи, а на пастбищах пасут скот (под ним всегда подразумевается, как правило, КРС)

Цитата:
111:
по казахски пастбища..


Правильнее будет: жайляу - летний выпас скота; (кыстау - зимняя стоянка кочевников).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3142
Re: Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну...
Отправлено: 13.06.22 - 11:42
#11
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Цитата:
Skeptic:
наш доморощенный "специалист", вопреки "прогнозам" Госдепа, снижение обещает


В Украине средняя урожайность зерновых- 50-60 ц/га, местами 80 -100 ц/га, как у нас средняя: 8-10 ц/га. Там самый лучший чернозём в мире - немцы во время ВОВ, вагонами вывозили украинский чернозём, себе в Германию и продавали баурам.
По поводу цены в 130 000 тенге за тонну - это хорошая и реальная цена, которая покрывает все твои затраты и приносит прибыль; 170 000 т/т - это чисто СПЕКУЛЯТИВНАЯ цена поднятая крупными зернотрейдерами, которые одномоментно воспользовались позорной войнушкой Путина с Украиной.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
417
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.22 - 12:30
#12
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Цитата:
ACROS:

Вопрос не в том, какая урожайность на Украине, в Канаде, у нас или в России... Это всё понятно и зависит от множества факторов.
Вопрос в том, что мы живём в реальном мире. А в реальном мире цены на товары устанавливаются на большом базаре, именуемом мировым рынком.
Хорошо, что 130 000 тенге за тонну покрывают все расходы крестьянина и даже приносят ему прибыль.
Плохо то, что упомянутые вами зернотрейдеры, покупая у крестьян зерно за 130 000 тенге, продавать на мировом рынке его будут по другой цене, значительно отличающейся от разумной в плане накладных расходов и нормы прибыли. Было бы неплохо, если бы государство заставило их делиться полученными сверхприбылями с крестьянами. Справедливо было бы. Как минимум.
По моей логике цена на зерно в свете происходящих событий должна расти, а не снижаться. Чтобы крестьяне получали сверхприбыли, а не посредники. Крестьянам эти деньги лишними не будут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3142
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.22 - 13:17
#13
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Цитата:
Skeptic:
Чтобы крестьяне получали сверхприбыли,


Бред: - их никто не пустить на международный рынок. Ребята-трейдеры просто не упустили момент. Теперь главное: - что бы они осенью не проллобировали интересы российских аграрников в Казахстане.
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