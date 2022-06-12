Отправлено: - 12:30

ACROS:



Цитата:Вопрос не в том, какая урожайность на Украине, в Канаде, у нас или в России... Это всё понятно и зависит от множества факторов.Вопрос в том, что мы живём в реальном мире. А в реальном мире цены на товары устанавливаются на большом базаре, именуемом мировым рынком.Хорошо, что 130 000 тенге за тонну покрывают все расходы крестьянина и даже приносят ему прибыль.Плохо то, что упомянутые вами зернотрейдеры, покупая у крестьян зерно за 130 000 тенге, продавать на мировом рынке его будут по другой цене, значительно отличающейся от разумной в плане накладных расходов и нормы прибыли. Было бы неплохо, если бы государство заставило их делиться полученными сверхприбылями с крестьянами. Справедливо было бы. Как минимум.По моей логике цена на зерно в свете происходящих событий должна расти, а не снижаться. Чтобы крестьяне получали сверхприбыли, а не посредники. Крестьянам эти деньги лишними не будут.