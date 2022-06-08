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≡ Одна тысяча слов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44442
Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
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В русском словаре насчитывается около 500 тысяч слов, в казахском около 300 тысяч слов. Но наши елбасята упорно хотят, чтобы всё население Казахстана обязаны знать все 300 тысяч слов казахского языка. Неважно, что люди разных национальностей перестанут понимать друг - друга, ничего что это сказывается на экономике, эффективности развития страны, главное это чтобы знали.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15328
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
#1
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Автор, открою тайну: для связной речи одной лексики недостаточно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14316
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:27
#2
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Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..
То есть нужно быть готовым, за розовыми словами типа - Мир, труд, май, к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
Тот, у кого этих слов и в помине нет, хоть выученных, хоть заученных, тот, кто потерял свою культуру и сеет вокруг ненависть..
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1354
Одна тысяча слов
Отправлено: 09.06.22 - 23:08
#3
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Цитата:
По факту, знания казахского языка передается с молоком матери

Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.
Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.
:lol:
Цитата:
111:
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..

Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?
:-o
Цитата:
111:
к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..

А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?
С ним что нужно сделать?
Им нужно закрывать рот, по-вашему?
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1350
Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 15:55
#4
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Цитата:
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид

Фото REUTERS называется «Местный житель осматривает поврежденный фургон после военного удара в жилом районе Харькова». Какие интересные татуировки у «местного жителя»:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16804
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:27
#5
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Цитата:
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..

Ты уже выучили, или оставил на потом? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16804
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:29
#6
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Цитата:
Итог: почему бы нас всем гражданам Казахстана выучить 1000 русских слов, для тех кто говорит на казахском языке и 1000 казахских слов для тех кто говорит на русском языке. Ну и конечно 1000 ангельских слов для всех.

Можно и 2000, проверять же все равно никто не будет (С) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16804
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 21:31
#7
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Цитата:
то лет через 40, придется всем оставшимся учить китайский.

Как вы пришли к такому выводу? :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
114
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 11.06.22 - 13:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1000 слов в год, это 3 слова в день. И начать со слов Конституции: - Мы, народ Казахстана - Біз Қазақстан халқымыз.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
29
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 21:32
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В русском словаре насчитывается около 500 тысяч слов, в казахском около 300//
Что то многовато? :oops: Не знаю источник, что автор использовал, но Современный русский литературный язык насчитывает порядка 150 тысяч слов. Но если к ним добавить диалектные слова, это число вырастет до 400 тысяч.
Ну а насчёт казахского, то уж точно перебор. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
29
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 21:42
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом наиболее употребительных слов всего от 2000 до 2500. Даже у великого мастера русского языка Пушкина в текстах встречается всего 21197 слов.Еще один интересный факт: по данным лингвистов, 100 наиболее часто встречающихся слов составляют 20% устной и письменной речи. 1500-2000 слов - это уже 85%. У выпускника средней школы словарный запас составляет от 1500 до 4000 слов, а у человека с высшим образованием - до 8000 слов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16804
Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 22:27
#11
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Цитата:
Эл-починно:

С фига ли тогда мы в школе на ин.язе учили по 20-30 слов в неделю, в течение 7 лет, а помню до сих пор не больше десяти? )))
И почему я до сих пор новые слова на английском вижу и слышу чуть ли не каждый день? Нереально с 1000 словами заговорить. Нереально обычному человеку за год язык выучить, до уровня "общаюсь свободно"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
29
Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 22:36
#12
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15328
Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 23:11
#13
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Цитата:
Ильяс:
И начать со слов Конституции: - Мы, народ Казахстана - Біз Қазақстан халқымыз.

Это уже не слова, а целое выражение, связанное необходимым окончанием. А чтобы знать куда какое окончание ставить - просто слова выучить недостаточно, иначе будет звучать "Я дом идти".
И это... Выучить можно, но зачем? А если не повторять выученное - оно забудется.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
114
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 13.06.22 - 05:37
#14
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Мы народ Казахстана, значит что мы все вместе народ, а не отдельная нация.

Чтобы учить фразы, надо знать слова.
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