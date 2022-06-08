Отправлено: - 23:08

По факту, знания казахского языка передается с молоком матери

111:

И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..

111:

к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..

[Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]

Цитата:Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.Цитата:Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?Цитата:А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?С ним что нужно сделать?Им нужно закрывать рот, по-вашему?