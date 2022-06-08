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Одна тысяча слов
Одна тысяча слов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44441
Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
В русском словаре насчитывается около 500 тысяч слов, в казахском около 300 тысяч слов. Но наши елбасята упорно хотят, чтобы всё население Казахстана обязаны знать все 300 тысяч слов казахского языка. Неважно, что люди разных национальностей перестанут понимать друг - друга, ничего что это сказывается на экономике, эффективности развития страны, главное это чтобы знали.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15327
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:26
Автор, открою тайну: для связной речи одной лексики недостаточно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14313
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 08.06.22 - 16:27
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..
То есть нужно быть готовым, за розовыми словами типа - Мир, труд, май, к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
Тот, у кого этих слов и в помине нет, хоть выученных, хоть заученных, тот, кто потерял свою культуру и сеет вокруг ненависть..
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
То есть нужно быть готовым, за розовыми словами типа - Мир, труд, май, к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
Тот, у кого этих слов и в помине нет, хоть выученных, хоть заученных, тот, кто потерял свою культуру и сеет вокруг ненависть..
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1354
Одна тысяча слов
Отправлено: 09.06.22 - 23:08
Цитата:
Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.
Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.
Цитата:
Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?
Цитата:
А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?
С ним что нужно сделать?
Им нужно закрывать рот, по-вашему?
[Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]
По факту, знания казахского языка передается с молоком матери
Сие великое открытие надо взять на вооружение борцам за изучение казахского языка.
Но тут есть, как сказал бы депутат, есть нюанс требующий изучения этого феномена. Я щитаю актуальным вопрос о дозе, достаточной для обретения необходимого эффекта. И тогда вопрос изучения будет скрываться за мощностями специальной молочной фабрики.
Цитата:
111:
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
И быть добрым просто у себя в семье, это быть просто одиноким блеющим ягненком, потерявшим маму среди громадной степи, напичканной злыми падальщиками..
Эта тут автобиография, она тут зачем? Кто тут опять посмел обидеть?
Цитата:
111:
к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
к тому, что кто то воспользуется твоей добротой и ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами..
А тогда как поступить с такими правдивыми, пользующимися нашим всеобщим уважением, как журналист Дмитрий Комаров, раскрывший заговор нацистов?
С ним что нужно сделать?
Им нужно закрывать рот, по-вашему?
[Исправлено: Don Julio, 09.06.2022 - 23:17]
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1350
Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 15:55
Цитата:
Фото REUTERS называется «Местный житель осматривает поврежденный фургон после военного удара в жилом районе Харькова». Какие интересные татуировки у «местного жителя»:
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид
Фото REUTERS называется «Местный житель осматривает поврежденный фургон после военного удара в жилом районе Харькова». Какие интересные татуировки у «местного жителя»:
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:27
Цитата:
Ты уже выучили, или оставил на потом? ))
111:
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..
Ну выучить надо так же денацификация, шантаж, геноцид, пропаганда войны и тд..
Ты уже выучили, или оставил на потом? ))
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 20:29
Цитата:
Можно и 2000, проверять же все равно никто не будет (С)
Итог: почему бы нас всем гражданам Казахстана выучить 1000 русских слов, для тех кто говорит на казахском языке и 1000 казахских слов для тех кто говорит на русском языке. Ну и конечно 1000 ангельских слов для всех.
Можно и 2000, проверять же все равно никто не будет (С)
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 10.06.22 - 21:31
Цитата:
Как вы пришли к такому выводу?
то лет через 40, придется всем оставшимся учить китайский.
Как вы пришли к такому выводу?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 113
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 11.06.22 - 13:09
1000 слов в год, это 3 слова в день. И начать со слов Конституции: - Мы, народ Казахстана - Біз Қазақстан халқымыз.
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 21:32
//В русском словаре насчитывается около 500 тысяч слов, в казахском около 300//
Что то многовато? Не знаю источник, что автор использовал, но Современный русский литературный язык насчитывает порядка 150 тысяч слов. Но если к ним добавить диалектные слова, это число вырастет до 400 тысяч.
Ну а насчёт казахского, то уж точно перебор.
Что то многовато? Не знаю источник, что автор использовал, но Современный русский литературный язык насчитывает порядка 150 тысяч слов. Но если к ним добавить диалектные слова, это число вырастет до 400 тысяч.
Ну а насчёт казахского, то уж точно перебор.
Re: Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 21:42
При этом наиболее употребительных слов всего от 2000 до 2500. Даже у великого мастера русского языка Пушкина в текстах встречается всего 21197 слов.Еще один интересный факт: по данным лингвистов, 100 наиболее часто встречающихся слов составляют 20% устной и письменной речи. 1500-2000 слов - это уже 85%. У выпускника средней школы словарный запас составляет от 1500 до 4000 слов, а у человека с высшим образованием - до 8000 слов.
Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 22:27
Цитата:
С фига ли тогда мы в школе на ин.язе учили по 20-30 слов в неделю, в течение 7 лет, а помню до сих пор не больше десяти? )))
И почему я до сих пор новые слова на английском вижу и слышу чуть ли не каждый день? Нереально с 1000 словами заговорить. Нереально обычному человеку за год язык выучить, до уровня "общаюсь свободно"
Эл-починно:
С фига ли тогда мы в школе на ин.язе учили по 20-30 слов в неделю, в течение 7 лет, а помню до сих пор не больше десяти? )))
И почему я до сих пор новые слова на английском вижу и слышу чуть ли не каждый день? Нереально с 1000 словами заговорить. Нереально обычному человеку за год язык выучить, до уровня "общаюсь свободно"
Одна тысяча слов
Отправлено: 12.06.22 - 22:36
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