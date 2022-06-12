Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
Снижение цен на пшеницу до 130 тыс. тенге за тонну прогнозируют в Казахстане
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать